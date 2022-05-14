الأرصاد: أجواء مستقرة طوال الأسبوع.. وتوقعات بسقوط أمطار اليوم

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن توقعات اليوم تشير لوجود فرص لتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها فرص سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري وتمتد فرص الأمطار للقاهرة الكبرى، لكن في المجمل أمطار خفيفة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

أجواء مستقرة على مدار الأسبوع

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فيروز مكي، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أن الأجواء المستقرة التي يشهدها الطقس مستمرة على مدار الأسبوع من استقرار للأحوال الجوية ومتوسط درجات الحرارة على القاهرة الكبرى بين 30 و31 درجة مئوية خلال فترات النهار، وفي الليل تكون درجات الحرارة بين 18، و30 درجة مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، وهى كالآتي:

القاهرة 31 18

الإسكندرية 25 17

وادي النطرون 30 18

شبين الكوم 32 19

مطروح 23 14

السلوم 23 15

سيوة 29 15

بورسعيد 24 18

دمياط 24 18

الزقازيق 32 19

المنصورة 31 19

الإسماعيلية 32 18

السويس 27 17

العريش 24 16

رفح 24 16

رأس سدر 33 18

نويبع 34 19

طابا 32 19

كاترين 29 14

الطور 31 22

شرم الشيخ 39 25

الغردقة 39 24

مرسى علم 35 23

الفيوم 36 20

بني سويف 36 20

المنيا 38 22

أسيوط 39 21

سوهاج 40 23

قنا 40 24

الأقصر 42 24

أسوان 43 25

أبو سمبل 42 24

الوادي الجديد 42 23

شلاتين 36 22

حلايب 30 21