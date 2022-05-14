مصطفى غريب: عندما عرض الجزء الأول من مسلسل الكبير كان عمري 14 عاما

أعرب الفنان الشاب مصطفى غريب عن سعادته بردود الفعل التي استقبلها حول دور «العترة» بمسلسل الكبير أوي 6، وعن الترشح للدور، فقال إنه سبق وعمل مع «مكي» من قبل في مسرحية «حزلقوم» والتي عرضت في موسم الرياض عام 2020، بالإضافة إلى العمل معه بإعلان من إخراج أحمد الجندي.

تفاصيل دور العترة

وأضاف «غريب» أن الثنائي «مكي» و«الجندي» أخبروه وثنائي آخر ترشحهم لدور العترة، وبعدها تم وقوع الاختيار عليه، وقال غريب في مداخلة هاتفية عبر قناة «الحياة» إنه واحدا من جمهور مسلسل «الكبير أوي»، وإنه وعندما عُرض الجزء الأول من المسلسل كان يبلغ من العمر 14 عاما فقط، ولم يتوقع أنه سيأتي اليوم الذي سيكون فيه أحد المشاركين بالمسلسل.

وقال «غريب» إن السعادة سيطرت عليه بداية من ذهابه إلى «أوديشن» المسلسل، حتى قبل أن يتم وقوع الاختيار عليه، وأنه بعدما تم اختياره للعمل لم يصدق ذلك الأمر مطلقا.

كواليس مسلسل الكبير

وعن كواليس المسلسل، يقول «غريب» إن الكوميديا في الكبير نابعة من الجد، معبرا بقوله: «الكوميديا في الكبير نابعة من الج، ولازم نكون جد في مواقف بسيطة وكوميدية فده بيولد الضحك، وساعات كتير مبنبقاش ماسكين نفسنا من الضحك فبنعيد كتير لحد ما بتطلع مظبوطة».

يذكر أن مسلسل الكبير أوي حقق نجاحا كبيرا في السباق الرمضاني الماضي، وشارك به عدد كبير من الفنانين ومن بينهم رحمة أحمد، محمد سلام، هشام إسماعيل، بيومي فؤاد، كما شارك عدد من الفنانين كضيوف شرف ومن بينهم إياد نصار، أوس أوس، منير مكرم، شيرين رضا، فتحي عبد الوهاب، محمد ممدوح والمسلسل من تأليف مصطفى صقر وإخراج أحمد الجندي.