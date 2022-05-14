سعد لمجرد يحتفل بتصدر «من أول دقيقة» قائمة الأكثر مشاهدة عالميا

احتفل المطرب المغربي سعد لمجرد مع جمهوره عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر، بتصدر أغنية من أول دقيقة، قائمة الأكثر مشاهدة على اليوتيوب عالميا للمرة الثانية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكتب سعد لمجرد: «من أول دقيقة تتصدر مرة أخرى قائمة أكثر الفيديوهات مشاهدة خلال آخر 24 ساعة، رغم مرور 9 أيام على طرحها».

وتصدرت الأغنية التريند في عدد من الدول العربية والأجنبية بعد ساعات من طرحها في 16 دولة عربية و17 أجنبية.

وحققت الأغنية حتى الآن 39 مليون مشاهدة عبر موقع اليوتيوب في 10 أيام فقط.

أغنية من أول دقيقة، من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.

كلمات أغنية من أول دقيقة

وتقول كلمات أغنية «من أول دقيقة»:

بغير من عيني وأنا شايفك وده اللي وصلت ليه

لو اسمع اسمي بشفايفك بقولك كرريه

وعمري ما هقدر أوصفلك بحبك قـد إيه

ده من أول دقيقة حبك قلبي مال

عرفت بميت طريقة أغير حال بحال

بتوه بين الحقيقة يا عمري والخيال

حفل إليسا في جدة

وتستعد إليسا لإحياء حفل غنائي ضخم في جدة، 18 مايو الجاري، تحت شعار «حبينا إحساسهم وأغانيهم.. وفي موسم جدة نلتقي فيهم»، ويشاركها في الحفل الفنان وائل جسار.

ويأتي الحفل ضمن فعاليات حفلات موسم جدة في المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن تغني إليسا خلال الحفل لأول مرة لايف أغنيتها الجديدة من أول دقيقة، التي طرحتها منذ 10أيام فقط، وتخطت ملايين المشاهدات، واحتلت المركز الأول عالميا.