«الزراعة»: القمح الهندي أفضل من الروسي والأوكراني

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه قد سافر إلى الهند بنفسه من أجل إجراء فحص قبيل استيراد أول شحنة من القمح الهندي إلى مصر، والتي تتجاوز الـ50 ألف طن، حيث ذكر أن الوزارة في انتظار وصول الشحنة، التي سيتم استيرادها تحت إشراف وفحص إدارة الحجر الزراعي، موضحًا في الوقت ذاته أن الشحنة المستوردة التي تم فحصها في الهند على أعلى مستوى من المعايير العالمية من الجودة، فضلًا عن أنه سيتم تحليلها في معمل دولي بإشراف الاتحاد الأوروبي، «القمح الهندي أفضل من القمح الروسي والأوكراني في بعض المواصفات».

العطار: لجنة متواجدة الآن في الهند

وأضاف «العطار»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الوزارة قد شكلت لجنة من الحجر الزراعي، وتلك اللجنة متواجدة الآن في الهند من أجل فحص مئات الأطنان من القمح الهندي قبل شحنه إلى مصر، موضحًا أن نسب البروتين في القمح الهندي المستورد مرتفعة للغاية قد يصل لـ14.5% إلى 17%، بينما نسب البروتين في المنافذ الأخرى لا تتعدى الـ 12%.

العطار: استيراد القمح من الهند سيكون المنشأ الجديد

واستطرد: «الفحص هناك بيتم بشكل حجري فقط ولما الشحنة بتيجي هنا بتتبعت للمعامل المركزية لضمان سلامتها، وده في العادي، ولكن في المرة دي ولأنها أول شحنة فقد سافرت على رأس اللجنة لأنها أول شحنة يتم استيرادها من الهند، وهو منشأ جديد، وقمت بسحب العينات بنفسنا واتأكدنا منها هناك».

وأوضح أن الجانب الهندي قد التزم وأقر ووافق على ما أصدرته لجنة الحجر الزراعي المصري، وهو ما ساهم في إنهاء ما يخص استيراد تلك الشحنة، «القمح الهندي الجديد خالي تماما من الآفات الحجرية والتي تضر بالثروة الزراعية المصرية، والقمح الهندي أرخص من مناشئ أخرى، وقد يكون هناك مناشئ أخرى هيتضرروا لذا قاموا بإصدار عدد من الشائعات».