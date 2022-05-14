فرحات: القواسم المشتركة بين مصر والإمارات كثيرة منها دعم الدولة الوطنية

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن نمط التحديات المحيط بالدولة المصرية مختلف عن نظيره المحيط بالإمارات، وبالتالي فإنه لا يمكن افتراض تطابق المواقف بين الدول، ولكن في حالة دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن القواسم المشتركة كبيرة جدا بينها ومصر، إضافة إلى المواقف التاريخية بين البلدين.

توافق كبير بين البلدين

وأضاف فرحات في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد، أنّ هناك توافقا كبيرا في المرحلة الحالية بين مصر والإمارات، فيما يتعلق بأهمية الحفاظ على أهمية الدولة الوطنية باعتبارها ركيزة أساسية في المنطقة، وهو ما يفسر سر وقوف دولة الإمارات مع مصر في يونيو 2013 بسبب عامل رئيس وهو التوافق بين البلدين بخصوص الدولة الوطنية.

خطورة المساس بالدولة الوطنية

وتابع مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أنه إذا جرى الاتفاق على هذا الإطار الرئيسي في المنطقة، فإنها كانت ستكون مفتوحة على مشروعات عديدة تقودها تنظيمات دون الدولة او تنظيمات إرهابية.

وأشار الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أن البلدين يتعاملان برؤية مشتركة مع أزمات المنطقة مثل الأزمة السورية أو الليبية أو التعامل مع التنظيمات الإرهابية والفاعلين دون الدول في المنطقة.

ولفت، إلى أنّ منطقة الشرق الأوسط تمر بتحولات كبيرة، إذ أنّ تطور النظام العالمي دائما ما يكون له انعكاساته على الشرق الأوسط، ومن ثمّ، فإن الدول يجب أن يكون لديها تصور واضح لكيفية التعامل مع هذه التحولات الدولية والقوى الكبرى في العلاقة مع الإقليم، والتعامل مع القوى الصاعدة.