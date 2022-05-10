بعد مشاركتها في «أنا وهي».. لوجي تدخل «منافسة شرسة»

أعلنت الفنانة لوجي عن أختيارها للمشاركة في الفيلم القصير «منافسة شرسة» المصمم على طريقة الجرافيك عن ألعاب الفيديو.

«منافسة شرسة» يناقش صناعة الألعاب الرقمية في مصر

قالت لوجي مختار في بيان إعلامي لها، اليوم، إنها سعيدة باختيارها لتشارك في الفيلم القصير «منافسة شرسة»، وأنها متحمسة لبدء التصوير، خاصة أن العمل يناقش موضوعا مهما، وهو صناعة الألعاب الرقمية في مصر، وتطور وصول اللاعبين في مصر للمشاركات العالمية وتحقيق مستوى عالٍ من صناعة المحتوى الرقمي في مصر.

وأضافت مختار أن الفكرة تطبق لأول مرة في عمل فني، وأن الفن عليه تسليط الضوء علي الظواهر التكنولوجية، وأنهم استقروا علي مشاركة الفيلم في أكثر من مهرجان دولي ضمن مسابقات الأفلام القصيرة، إذ يوثق قصصا حقيقية عن الألعاب في الشرق الأوسط، واستخدام الجرافيك.

مشاركة لوجي مختار في مسلسل أنا وهي

شاركت مؤخرا لوجي مختار في مسلسل «أنا وهي» الذي عرض مؤخرًا، وكانت تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، يدور المسلسل حول المشكلات النفسية، حيث إن هند لديها عقدة وتكره الرجال بشدة، بينما يعاني سليم من بعض الهلاوس والتخيلات، ويذهبان للعلاج عند طبيب نفسي، ويضطران لمساعدة بعضهما البعض للعلاج مما يمر بهما من عقد نفسية.

أبطال مسلسل أنا وهي

شارك في بطولة المسلسل أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقي، ميرهان حسين، سليمان عيد، محمود البزاوي، سلوي محمد علي، طارق عبد الحليم، ندي عادل، ومن تأليف مصطفي حمدي، ومن إخراج سامح عبد العزيز.