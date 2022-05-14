الجيش الأردني يحبط عملية تهريب مخدرات بطائرة مسيرة قادمة من سوريا

أحبط الجيش الأردني، وتحديدا قوات المنطقة العسكرية الشرقية الأردنية، محاولة تهريب كمية من المخدرات عبر طائرة مسيّرة قادمة من سوريا.

السيطرة على الطائرة المسيرة وإسقاطها

وقال مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة: إنه من خلال الرصد والمتابعة تم السيطرة على الطائرة المسيرة وإسقاطها، وبعد تفتيش المنطقة تم العثور على كميات من المواد المخدرة، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

الجيش الأردني يحذر من محاولات التهريب

وشدد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية تقف دوما بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن، وستتعامل بكل قوة وحزم لمنع أية محاولات تسلل أو تهريب، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.