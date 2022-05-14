«الصحة»: تطعيم 40 مليوناً بالجرعة الثانية من لقاح كورونا.. ونعيش مرحلة «المناعة المجتمعية»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، أن متوسط عدد الإصابات اليومى بفيروس كورونا بلغ 5 إصابات خلال الأسبوع الماضى ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة، فيما بلغ متوسط الوفيات اليومى 3 حالات.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن متوسط عدد المتعافين اليومى من الفيروس بلغ 21 متعافياً، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليصل إجمالى المتعافين 445430 متعافياً.

وقال «عبدالغفار» لـ«الوطن»، إن نحو 40 مليون مواطن حصلوا على الجرعة الثانية من لقاحات فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن الوزارة لم تسجل آثاراً جانبية خطيرة أو غريبة على ممن تلقوا اللقاح.

وأضاف: «نعيش هذه الفترة حالة من الانخفاض الملحوظ فى أعداد إصابات فيروس كورونا أى مرحلة المناعة المجتمعية»، لافتاً إلى سعى الدولة للتوسع فى عملية التطعيمات والوصول إلى المستهدف من التطعيم وهو 70% بنهاية الشهر المقبل، والإعلان رسمياً بتحقيق مناعة القطيع للحد من انتشار الفيروس والسيطرة عليه.

«عبدالغفار»: الجرعة التنشيطية ضرورة لمواجهة المتحورات الجديدة

وطالب المواطنين بالحصول على الجرعة التنشيطية، وضرورة عدم تجاهل رسالة وزارة الصحة والسكان، مؤكداً أن الجرعة التنشيطية تعيد مناعة الجسم لمواجهة فيروس كورونا ومتحوراته التى تظهر من وقت إلى لآخر، لافتاً إلى أن الجرعة التنشيطية أصبحت لكل الفئات متوافرة، ولكن لمن فوق الـ65 سنة أصبحت تؤخذ بعد 3 أشهر، بدلاً من 6.

وأشار إلى أنه من الطبيعى والمتوقع ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا، كسمة أساسية للفيروسات، مؤكداً أن مصر ليست بعيدة عن العالم، والمتحورات تظهر وتختفى فى بعض الدول، منوهاً بأن كل المتحورات التى ظهرت خلال الموجة الخامسة لفيروس كورونا ليست بقوة المتحورات فى بداية الجائحة، مضيفاً أن اللقاحات أثبتت فاعليتها حتى الآن أمام المتحورات الجديدة.

«عنان»: الموجة المقبلة «خفيفة للغاية»

ومن جانبه، توقع الدكتور إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الدواء، أن تكون حدة الموجة المقبلة من فيروس كورونا «خفيفة للغاية»، لافتاً إلى أن العالم ما زال يعانى من إصابات كورونا بينما تعيش منطقتنا «فترة راحة من الجائحة»، منوهاً بأنه على الرغم من ذلك يتم تسجيل حالات وفاة عند كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والكوادر الطبية.

وأضاف «عنان» أن الولايات المتحدة الأمريكية تسجل زيادة فى إصابات فيروس كورونا بنسبة 14% مقارنة بالأسبوع الماضى، مشيراً إلى أن قارة أفريقيا تسجل زيادة فى الإصابات بنسبة 12% عن الأسبوع الماضى.

وأوضح أن المتحور «أوميكرون» أكثر انتشاراً وأقل خطورة وتسجيلاً للوفيات، موضحاً أنه يوجد متحوران فرعيان جديدان لأوميكرون هما «B4» و«B5» فى جنوب أفريقيا، وهما أكثر انتشاراً إلى حد ما، ولكن لا يوجد خطورة من زيادة أوميكرون، مؤكداً أنه من المتوقع أن يشهد العام الحالى ظهور متحور جديد لكورونا أكثر انتشاراً وضعفاً.

وحول الإعلان عن اكتشاف إصابة بفيروس كورونا لأول مرة أمس فى كوريا الشمالية، قال: «هذا تساؤل قد يكون كوميدياً أكثر منه علمياً، خاصة أن كوريا الشمالية دولة مغلقة كما أنهم لا يتبعون أساليب التقصى وتتبع الحالات»، لافتاً إلى أن اعتراف كوريا الشمالية والصين بظهور حالات مصابة بها، دليل على عدم انتهاء الجائحة.

ولفت إلى الحاجة لتناول جرعة تنشيطية لاستمرار تسجيل حالات وفاة بكورونا فى مصر، متابعاً: «كما أن كورونا لم يتوطن بعد، وبالتالى لا نستطيع القول إنه أصبح مثله مثل الإنفلونزا، فلم نصل بعد لهذه النسبة، ويمكن الوصول لها فى نهاية العام، إذا وصلت خطة التطعيم على المستوى العالمى ونجحت فى كل العالم».

فى السياق نفسه، قال الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للمناعة، إن زيادة نسب التطعيمات فى مصر ونقص عدد إصابات كورونا إنجاز رائع للدولة المصرية ويؤكد حرصها على صحة المواطنين والحفاظ على مكتسبات الدولة فى ظل جائحة كورونا، مضيفاً: «أسباب هذا توفير الدولة المصرية للتطعيمات وهو ما كلفها 450 مليون دولار».

وأضاف «بدران» أن مصر كانت من أوائل الدول التى استوردت ووطّنت صناعة اللقاحات فى أفريقيا والشرق الأوسط والدول العربية، متابعاً «كان هناك اهتمام رائع جداً من القيادة السياسية مبكراً، حيث تصدت مصر لـ5 جولات عاتية من كورونا».

وأكمل: «لا بد أن نعترف أن الوباء لم ينتهِ وعلى المواطنين أن يحافظوا على الإجراءات الاحترازية، وحتى الآن هناك زيادة عالمية فى معدلات الإصابة بكورونا بـ55 دولة، وأسوأ سيناريو نخشى منه هو ظهور متحور جديد لكورونا ينتقل بسرعة أكبر ويسبب وفيات».

ولفت إلى أن قارة أوروبا تعد الأفضل فى معدلات الإصابة بفيروس كورونا، حيث سجلت انخفاضاً فى الإصابات بنسبة 26%، مؤكداً أن مصر من أكثر الدول فى العالم التى حققت انخفاضاً فى معدلات الإصابات والوفيات بالفيروس، مضيفاً: «الدولة اهتمت بالتطعيمات ورفعت نسبة التطعيم المجتمعى، وعدد الحاصلين على لقاح كورونا بالجرعة الأولى 46 مليون مواطن».

واستطرد: «وصل عدد من حصلوا على الجرعتين إلى 35 مليون مواطن، بينما حصل مليون على الجرعة الثالثة، وقد وفرت الدولة اللقاح فى الكثير من الأماكن، فى ظل وصول نسب التطعيم العالمية إلى 60%، وهناك تنافس عالمى من كل دولة للحفاظ على صحة مواطنيها».