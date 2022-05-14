ضبط 250 طن قمح محلي قبل بيعه في السوق السوداء يالبحيرة

شنت مديرية التموين في محافظة البحيرة، بقيادة مجدي الخضر، بالاشتراك مع مباحث التموين، حملة مكبرة لتشديد الرقابة على توريد القمح للشون والصوامع، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، والتأكد من منع تداول أو تخزين كميات من القمح المحلي، وفقاً للقوانين المنظمة.

ضبط 250 طن قمح داخل مخزن بشبراخيت

أسفرت الحملات عن ضبط مخزن بمركز ومدينة شبراخيت، قام صاحبه بتجميع وتخزين أكثر من 250 طن قمح محلي، بهدف الإتجار به في السوق السوداء، وتم التحفظ على الكمية وتسليمها إلى شونة مطاحن وسط وغرب الدلتا بدمنهور، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالف، للعرض على النيابة العامة.

محافظ البحيرة: حملات مكثفة على مدار الساعة

من جانبه، أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على إستمرار كافة الجهود والعمل على مدار الساعة من خلال حملات مكثفة ومكبرة، ووجه المحافظ بتطبيق القرارات الخاصة بالقمح وتوريده، ومنع تداوله، إلا وفقاً للضوابط المقررة، ومحاربة الفساد والاحتكار وردع المخالفين.

كما أكد «آمنة» أنه يجري متابعة أعمال توريد محصول القمح هذا العام، بدءاً من مرحلة الحصاد حتى التوريد للصوامع والشون، موجهاً بمنع نقل المحصول خارج المحافظة بدون تصريح.

وأشاد محافظ البحيرة بالجهود التى تبذلها مديرية التموين ومباحث التموين، للقضاء على السوق السوداء، وتوجية ضربات قوية ومتلاحقة لبعض ضعاف النفوس من المتاجرين بأقوات المواطنين، موجهاً بتكثيف مثل هذه الحملات على مختلف المدن والمراكز بنطاق المحافظة.

وتم في وقت سابق أمس، مصادرة 5 أطنان قمح، تم ضبطها عند مدخل مدينة كفر الدوار، وجرى توريد الكمية بمطاحن كفر الدوار، والتحفظ على المتهمين وتسليمهم لمركز شرطة كفر الدوار، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.