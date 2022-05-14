هبوط أرضي بطريق دائري منيا القمح.. خط أنابيب بترول السبب

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المهندس أحمد فوزي مدير مديرية الطرق بمعالجة هبوط أرضي بطريق دائري منيا القمح وتحديدًا أمام شارع رشيد وتهيئته أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

المتابعة الدورية لأعمال الرصف

أكد محافظ الشرقية على المتابعة الدورية لأعمال الرصف والازدواج للطريق بطول 2 كيلو و650 متر وبعرض 11 مترا لكل اتجاه، الذي يبدأ من أول طريق بنها منيا القمح وصولاً لمدخل المدينة وبتكلفة 40 مليون جنيه، وذلك لسرعة الانتهاء منه ودخوله الخدمة الفعلية لخدمة أهالي منيا القمح.

الهبوط الأرضي بسبب تنفيذ خط أنابيب بترول

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ قامت مديرية الطرق بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بمعالجة الهبوط الأرضي بالطريق الدائري والناتج عن تنفيذ خط أنابيب بترول بالطريق.

صب بلاطة خرسانية مسلحة طبقاً للاشتراطات

ومن ناحيته، أوضح المهندس أحمد فوزي مدير مديرية الطرق أن المديرية بالتنسيق مع رئاسة المركز والشركة المنفذة لتوصيل خط الأنابيب انتهت من معالجة الهبوط الأرضي بصب بلاطة خرسانية مسلحة طبقاً للاشتراطات والمواصفات الهندسية، وجار استئناف الأعمال الطريق والانتهاء منه طبقا للجدول الزمني المحدد.

رفع كفاءة البنية التحتية لشبكة الطرق الرئيسية والداخلية والفرعية

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تولى اهتمامًا كبيرًا برفع كفاءة البنية التحتية لشبكة الطرق الرئيسية والداخلية والفرعية، باعتبارها أحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية المستدامة وتنشيط حركة التجارة الداخلية وتهيئة الطرق امام حركة السيارات وعبور المواطنين.