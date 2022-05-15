سعر طبق البيض اليوم الأحد 15-5-2022 في الأسواق المحلية

أعلن الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الأحد 15 مايو الجاري، كونه يدخل في كثير من الأطعمة كالباشميل والبانيه وبيض بالبسطرمة على مائدة الإفطار.

واليوم الأحد الموافق 15 مايو 2022، توضح بوابة «الوطن» سعر طبق وكرتونة البيض، لتوفير ما يبحث عنه المواطنون والمتابعون لمختلف الأسعار والسلع الغذائية، وجاءت تفاصيل الأسعار كالتالي:

سعر طبق البيض اليوم

من جهته قال رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن سعر طبق وكرتونة البيض الأبيض اليوم تراوح ما بين 56 و58 جنيهًا، ليباع في المزارع بسعر يتراوح بين 51 و52 جنيهًا، لافتًا إلى أن كل أسعار السلع الداجنة مستقرة في الأسواق ولا يوجد ارتفاع في الوقت الحالي.

وجاء سعر وقيمة سعر طبق وكرتونة البيض الأحمر اليوم 15 مايو في المزارع ما بين 53 و55 جنيهًا، ليصل للجمهور والمستهلكين اليوم الأحد ما بين 58 و60 جنيهًا، وذلك وفقا الدكتور عبدالعزيز السيد.

سعر طبق البيض الأحمر اليوم

واليوم الأحد 15 مايو، ووفق جولة أجرتها «الوطن» في الأسواق المحلية المصرية والمحلات التجارية المختلفة جاء سعر بيع طبق وكرتونة البيض الأحمر والأبيض، كالتالي:

- تراوح سعر كرتونة البيض «10 بيضات» بين 32 و50 جنيهًا.

- سجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم 15 مايو، التي تحتوي على 30 بيضة بين 65 و68 جنيهًا.

- جاء سعر طبق البيض الأحمر التي تحتوي على 10 بيضات 30 جنيهًا وصولًا إلى 37 جنيهًا في بعض المناطق.

- تراوح سعر طبق وكرتونة البيض الأبيض، اليوم الأحد 15-5-2022 الذي يتكون من 30 بيضة، بين 70 و90 جنيهًا.