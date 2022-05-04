البنك الأهلي يواصل تحذير عملائه من النصب الإلكتروني

يواصل البنك الأهلي المصري تحذير عملائه من عمليات النصب الإلكتروني وعبر الهواتف المحمولة، مشدداً على عملاء البنك على عدم التعامل مع أي رسائل نصية أو روابط إلكترونية أو عبر البريد الإلكتروني تطلب منهم التعرف على بياناتهم الشخصية بالبنك.

وأكد البنك الأهلي المصري عبر الرسائل النصية على عدم الرد أو التواصل مع أي أرقام وهواتف ترسل رسائل إلى العملاء على الهاتف المحمول أو عبر الروابط الإلكترونية عبر البريد الإلكتروني للعملاء تدعي خلالها أن الروابط تخص حسابات العملاء.

حفاظا على سرية البيانات

وجاءت رسالة البنك الأهلي المصري النصية كالتالي «عميلنا العزيز حفاظا على سرية بيانات حساباتكم وأموالكم برجاء توخى الحذر وعدم الاتصال بأي أرقام هواتف ترسل إليكم في رسائل نصية على هاتفكم المحمول أو من خلال روابط على بريدكم الإلكتروني التي انها تخص حساباتكم او بطاقاتكم البنكية».

وشدد «الأهلي المصري» على أن عمليات تحديث البيانات الخاصة بالعملاء لا تتم إلا من خلال خدمات البنك الأهلي عبر الإنترنت أو تطبيق «NBE Mobile» أو من خلال موظفي خدمة العملاء بالفروع التابعة للبنك الأهلي في جميع أنحاء الجمهورية.

الاشتراك في خدمة «الأهلي نت»

ونصح «البنك الأهلي» العملاء بالاشتراك في خدمة «الأهلي نت» عبر موقع الإنترنت أو تطبيق (أبليكيشن) «NBE Mobile» لمزيد من الأمان والحرص والطمأنينة من خلال الذهاب إلى أقرب فرع من فروع البنك الأهلي المصري لتأكيد الاشتراك في خدمة «الأهلي نت» و«NBE Mobile».

وشدد «الأهلي» على عملائه طلب رموز الأمان حتى تتمكن من إتمام التحويل من حسابك الى حسابات أخرى داخل البنك أو خارجه (بالعملة المحلية) عن طريق إدخال الرقم القومي الخاص بك وكذلك رقم هاتفك المحمول المطابق للرقم المسجل لدى البنك، مشيراً إلى أن النظام بالتحقق من صحة البيانات ويقوم بإرسال رمز التحقق على رقم هاتفك المحمول.