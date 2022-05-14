وزير الشباب ومحافظ المنيا يفتتحان منشآت رياضية بسمالوط وبني مزار

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مساء اليوم السبت، عدداً من المنشأت الرياضية بمركزي سمالوط وبني مزار، منها ملعب خماسي نجيلة صناعي بمركز شباب سمالوط، وملعب قانوني بمركز شباب قرية «البهنسا»، التابعة لمركز بني مزار، وذلك ضمن المشروعات القومية لدعم قطاع الشباب والرياضة، وتعظيم الاستفادة من قدرات الشباب ومواهبهم.

محافظ المنيا يوجه بتطوير مراكز الشباب

جاء ذلك بحضور مندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة المنيا، وأحمد راشد، رئيس مركز سمالوط، وعماد عبد العزيز، رئيس مركز بني مزار، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية والجهات المعنية بالمنيا.

وأعلن المحافظ أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بمشروعات الشباب والرياضة على أرض المنيا، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للدولة، بتوفير كافة سبل الدعم الكامل لدعم وتطوير مراكز الشباب، والعمل على خلق جيل جديد.

توسعات بالمدينة الشبابية في المنيا

كما تفقد وزير الشباب والرياصة ومحافظ المنيا أعمال التوسعات والتطوير الجاري تنفيذها بالمدينة الشبابية بمديرية الشباب والرياضة، للوقوف على آخر المستجدات في عملية التطوير ورفع الكفاءة التي تقام للفندق، حيث يجري تطوير الكافتيريا ومطعم الفندق، بالإضافة إلى تجديد ورفع كفاءة الغرف الفندقية بالنزل.

وتفقد الوزير والمحافظ معرض الحرف اليدوية، الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الادارة المركزية للمشروعات وبرامج الشباب، حيث نفذ المعرض مجموعة من الشباب، الذين قامت وزارة الشباب والرياضة بتدريبهم، وتم تكريم الشباب من ذوي القدرات الخاصة، الذين شاركوا في تنظيم حفل «قادرون باختلاف» في نسخته الماضية.

تفقد مشروع «طور وغير» بالمنيا

كما أطلق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، برنامج «مشواري»، الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة في المحافظة، حيث يتم تدريب مدربين وإعدادهم داخل المحافظة، وتنمية مهاراتهم، من أجل إعداد جيل جديد، ثم توجه وزير الشباب والرياضة ومحافظ المنيا لتفقد مشروع «طور وغير»، وتقام ورش عمل على مدار 15 يوماً، يتم خلالها تدريب الشباب ليكونوا رواد أعمال وأصحاب مشروعات صغيرة، وتدريبهم على كيفية البدء في مشروعاتهم الخاصة، وطرح العديد من الافكار والرؤى عن المشروعات الصغيرة في محافظة المنيا، ومساعدتهم في تطوير هذه الأفكار.