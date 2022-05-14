هاني شاكر: شجعت الأهلي النهارده.. والزمالك كان خارج الخدمة قدام إنبي

قال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إنه شجع الأهلي بكل تأكيد، في مباراته أمام فريق وفاق سطيف، وأيضا سيشجعه في النهائي، مؤكدًا أنه مسالم في الرياضة وليس متعصبًا.

وأضاف هاني شاكر في تصريحات تليفزيونية: «أن السلام الجمهوري المصري عُزف قبل انطلاق المباراة، وهو السلام الجمهوري الذي يحبه ويحترمه»، وتابع: «الطبيعي أشجع الأهلي، هو فريق يمثل بلدي، كيف لا أشجعه».

هاني شاكر والزمالك

وعن مباراة الزمالك وإنبي ضمن منافسات الدوري المصري، وصفها بأنها مباراة ليس في الحسبان إطلاقًا، متابعًا: «أعتبر الزمالك مجاش كما جاء في تصريحات مرتضى منصور والمسؤولين عن كرة القدم، الزمالك كان خارج الخدمة يومها، وإنبي كان من الممكن أن يحرز هدفين إضافيين».

هاني شاكر وإيهاب جلال

وتحدث نقيب المهن الموسيقية، عن اختيار إيهاب جلال لتدريب المنتخب الوطني لكرة القدم، متسائلًا عن سبب عدم منح الفرصة لـ«جلال»، وكون المصريين عنيفين في قراراتهم وآرائهم.

وتابع: «ليه منديهوش الفرصة؟ ليه دايمًا عنيفين في قراراتنا وآرائنا؟ نتكلم بصراحة الفرق في الفلوس بين الأجنبي والمصري كبير جدًا، وأعتقد الدولة المصرية في أمس الحاجة إنها توفر، البطولات مش كل يوم يعني، أتمنى المدرب المصري يعمل نتائج هائلة، خاصة أن المنتخب بقيادة مديرين فنيين مصريين، حققوا إنجازات لم تحدث مع مدربين أجانب».

ومن المقرر أن يكرم المهرجان الكاثوليكي يوم الجمعة القادمة هاني شاكر بجائزة الإبداع الفني، ومن المقرر أن يُكرم معه كل من محمد صبحي بجائزة الأب يوسف مظلوم، والفنان أحمد عبدالعزيز بجائزة الإبداع الدرامي ونجوى إبراهيم بجائزة الريادة الإعلامية.