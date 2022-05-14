المركز الكاثوليكي يمنح هاني شاكر جائزة الإبداع الفني

يمنح مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال، جائزة الإبداع الفني للفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، وذلك في حفل افتتاح المهرجان يوم الجمعة المقبل 20 مايو من الشهر الجاري، وسط تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، بخلاف تكريم خاص للنجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز.

شعار مهرجان المركز الكاثوليكي: 70 عامًا من العطاء

ويحمل شعار مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته هذا العام، شعار 70 عامًا من العطاء الفني والإنساني للمركز، كما يتم منح جائزة الأب يوسف مظلوم للفنان القدير محمد صبحي، وجائزة الريادة السينمائية للفنانة القديرة سميرة أحمد، وجائزة المركز الخاصة للفنانة إلهام شاهين، وجائزة الإبداع الدرامي للفنان أحمد عبد العزيز، وجائزة فريد المزاوي للمخرج مجدي أحمد علي، وجائزة التميز الإعلامي للإعلامية الكبيرة دكتورة درية شرف الدين.

جائزة التميز للفنانة منى زكي وأمينة خليل

وقررت اللجنة العليا لمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال، تكريم عدد من النجوم الذي قدموا أعمالًا درامية في عام 2021، حيث تم منح جائزة أحسن ممثلة في عمل درامي للفنانة منى زكي عن دورها في مسلسل لعبة نيوتن، والفنانة المتميزة أمينة خليل عن دورها في مسلسل خلي بالك من زيزي، وللفنان المتميز محمد ممدوح عن دوره في مسلسل خلي بالك من زيزي.

جائزة تشجيعية لـ أسماء أبو اليزيد

كما يمنح المركز الكاثوليكي للسينما، جائزة المركز التشجيعية للفنانة أسماء أبو اليزيد، كما يتم منح جائزة التميز الدرامي للكاتبة مريم نعوم لدورها الملموس في الإشراف على كتابة العديد من الأعمال المتميزة، كذلك المخرج هاني كمال عن تأليف وإخراج مسلسل ولاد ناس، الذي تطرق إلى مشاكل التعليم وأولياء الأمور مع أبناءهم واختلاف الأجيال والمشاكل التي تحدث بسبب ذلك.