أعرب الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، عن سعادته بدعوته من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، لحضور إفطار الأسرة المصرية، اليوم.

هاني شاكر: إفطار الأسرة المصرية إرساء لتقليد مصري أصيل

وقال شاكر، في بيان، إن إفطار الأسرة المصرية إرساء لتقليد مصري أصيل منذ عام 2017 برعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضم الإفطار رموز وطوائف الشعب المصري بكل تنوعه ومشاربه في جو مصري وأسري دافئ.

هاني شاكر: الإفطار تخلله حوارات من القلب

وأوضح شاكر أن الإفطار تخلله حوارات من القلب تتسابق جميعها في حب الوطن والمحبة والسلام لكل الشعب المصري وأصحاب الهمم وكل أسر حياة كريمة وهي إحدى المشروعات التي يتبناها الرئيس للنهوض وتنمية وتطوير القرى والأحياء.

وختم حديثه قائلاً: «سعدت بالدعوة الكريمة وبالمشاركة في هذا الجو الأسري العائلي المصري».

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حفل إفطار الأسرة المصرية، وذلك وسط مشاركة واسعة من شخصيات عامة ومواطنين، ورؤساء أحزاب سياسية وأعضاء البرلمان والوزراء والمسؤولين، إذ هنأ الرئيس الشعب المصري، مسلميه ومسيحيه، بالأعياد المباركة، وذلك أثناء حضوره حفل إفطار الأسرة المصرية.

وقال السيسي: «عهدي معكم دائما الصدق والإخلاص في العمل والنوايا والتجرد من الانتماء إلا للوطن ابتغاء لوجه الله سبحانه وتعالى»، موضحًا أنه على مدار السنوات الماضية كانت التحديات التي تواجهها مصر عظيمة، لكن نجاحاتنا كانت أعظم، موضحًا أن دعم الأشقاء العرب في عام 2013 وما بعدها ساهم في الحفاظ على الدولة المصرية، مؤكدا أن ما تم عرضه في مسلسل «الاختيار» هو ما تم في الواقع في ذلك الوقت.