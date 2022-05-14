إعلامي إماراتي: فترة حكم الشيخ خليفة بن زايد كانت مهمة في تاريخ البلاد

قال الإعلامي الإماراتي عارف عمر، إن الشعب المصري دائما ما يدعم الإمارات في كل الظروف، مشيرًا إلى أنّ المرحلة التي مرّت بها بلاده خلال فترة حكم الشيخ خليفة بن زايد منذ توليه القيادة عام 2004 كانت مهمة جدا.

وأضاف عمر، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين حسام الدين حسين وهبة جلال، مقدمي برنامج «90 دقيقة» على قناة المحور: «كانت من أهم المراحل في الجانب السياسي والاقتصادي والمجتمع الداخلي للإمارات، ونحن نتحدث عن مرحلة التمكين، حيث قادها، وكانت أهميتها تكمن في مواصلة مسيرة الاتحاد الإماراتي بمنتهى القوة والمتانة».

الاستثمار في الإماراتيين

وتابع الإعلامي الإماراتي، أن فكر المؤسس الشيخ زايد رحمه الله كان يعتمد على الاستثمار في أبناء الإمارات، وهو ما استمرّ حتى نهاية حكمه، لافتًا إلى أن البلاد دخلت مرحلة جديدة تحت حكم الشيخ محمد بن زايد وهي «مئوية الدولة».

وأكد أن مصر هي قلب الأمة والعمق الاستراتيجي لكل العرب، مشددًا على أن العلاقات بين البلدين لها امتداد تاريخي طويل للكثير من الأمور: «أعتقد أنّ مقولة البترول العربي ليس أغلى من الدم العربي التي أطلقها الشيخ زايد امتدت لما بعده وقيادة الشيخ خليفة».

الشيخ خليفة بن زايد في قلب معركة أكتوبر

وأشار إلى أنّ الشيخ خليفة كان متواجدا في قلب معركة أكتوبر، موضحًا: «أبناء زايد، سواء من أبنائه الذين يشغلون مناصب حكومية أو من الشعب يبذلون الغالي والنفيس من أجل مصر وأي دولة عربية أخرى، وهذا الأمر مستمر».