مصرف أبوظبي الإسلامي يعلن حاجته لموظفين جدد.. الشروط والتقديم

كشف مصرف أبو ظبي الإسلامي عن حاجته لموظفين جدد لشغل وظائف خالية في عدة قطاعات داخل المصرف، وذلك عبر موقعه الرسمي على موقع الوظائف «لينكد إن»، منوها لعدد من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للوظائف كالخبرات والمهارات والمؤهلات، على أن يكون التقديم السريع عبر المصرف على موقع التوظيف.

وظائف مصرف أبوظبي الإسلامي

وجاءت تفاصيل وظائف مصرف أبو ظبي الإسلامي على النحو التالي وفق المصرف:

وظيفة مسؤول منتجات أصول التمويل الأصغر

- درجة جامعية / كلية.

- يفضل 4 + سنوات من الخبرة في الأعمال المصرفية للأفراد والخلفية متعددة الجنسيات / المصرفية.

- مهارات تفاوض قوية.

- مهارات اتصال عالية

- مستوى عالٍ من الحساب لتقييم المعلومات المالية الإحصائية المعقدة.

- معرفة معايير الإقراض للبنك في قطاعي الأعمال والأفراد والمنتجات / الخدمات المتعلقة بها.

وظيفة مدير العلاقات

- المؤهلات الأكاديمية والمهنية.

- درجة البكالوريوس في التجارة أو المبيعات أو إدارة الأعمال أو درجة أخرى ذات صلة من جامعة معترف بها.

- شهادة دورة الائتمان.

- 5-8 سنوات في وضع مماثل في الاستثمار / التأجير / البنوك أو المجالات المالية الأخرى ذات الصلة.

- خبرة مصرفية عامة مع فهم جيد للممارسات المصرفية.

- مهارات التسويق والبيع.

- تطبيقات الأنظمة المصرفية الإسلامية.

- تنفيذ التأجير التمويلي.

- مهارات حاسوبية جيدة جدا.

- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (قراءة وكتابة وشفهية).

وظيفة مصرفي شخصي أول - قنا

- حاصل على درجة جامعية / كلية.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- يملك خبرة مصرفية سابقة أو خبرة مماثلة في مجال الخدمات المالية للعمل في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

- يملك خبرة لا تقل عن 4-6 سنوات في القطاع المالي.

- يملك مهارات بيع ممتازة.

- يملك المتقدم مهارات الاتصال وبناء العلاقات المتفوقة.

- يجسد الكفاءات الأساسية: التحليل ، والصراحة ، والتواصل ، والتركيز على العملاء ، والعمل الجماعي ، وإدارة العمليات ، والكفاءة الوظيفية ، وإدارة التغيير.

- يجب أن يملك مهارات التواصل.

- يجب أن يملك مهارات خدمة العملاء.

- يجب أن يملك مهارات البيع.