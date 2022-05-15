قانون التأمين يحدد 4 مدد لـ«الشيخوخة والعجز والوفاة».. اعرف التفاصيل

قدم القانون رقم 148 لسنة 2019، والخاص بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وفقاً لآخر تعديل صادر عام 2021، العديد من المزايا التأمينية للمواطن المصري تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، والذي حدد القانون مدة اشتراك المؤمن عليه.

4 مدد لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير تفاصيل مدد التأمين الخاص بالشيخوخة والعجز والوفاة، وذلك وفق قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، وفق التعديلات الجديدة لعام 2021، حيث نص القانون على 4 مدد لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وهذه المدد كالتالي:

1ـ مدة الاشتراك وفقا لقوانين التأمين الاجتماعية، حيث تكون المدة بكسر الشهر شهرا في مجموع حساب هذه المدد، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 159 من هذا القانون.

2ـ المدة التي تبدأ من تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون.

تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

3- المدد التي ضمت لمدة اشتراك المؤمن عليه في هذا التأمين بناء على طلبه.

4ـ المدد المضافة بقوانين وقرارات خاصة، على أن تحسب هذه المدد في المعاش ضمن مدة الاشتراك بواقع الربع وتتحمل الخزانة العامة بالتكلفة المترتبة على إضافة هذه المدة.

مدة تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

ونص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 بتعديلاته عام 2021، على أنه يجبر كسر الشهر شهرا، وذلك في مجموع حساب المدد المشار الـ4 السابقة، كما يجبر كسر السنة سنة كاملة في هذا المجموع إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشا.