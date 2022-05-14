محسن محي الدين عن مشاجرة «كومباوند النقابة»: «مش أنا.. ده تشابه أسماء»

نفى الفنان محسن محي الدين علاقته بالمشاجرة التي حدثت في كمباوند نقابة المهن التمثيلية، والتي أسفرت عن وقوع إصابات.

وقال محسن محي الدين لــ«الوطن»: «أنا ماليش علاقة بالمشاجرة اللي حصلت والبلاغ هو في تشابه أسماء بيني وبين فنان آخر اسمه محسن محي الدين الشهير بمحسن صبري وليس أنا، أنا ماليش علاقة بشقق النقابة».

بلاغ بمشاجرة بين محسن محيي الدين ومالك وحدة سكنية بالكومباوند

واستقبل قسم حدائق أكتوبر بلاغا بمشاجرة بين كل من طرف أول الممثل محسن محيي الدين 67 سنة، والممثل منير مكرم 64 سنة، وطرف ثاني مالك وحدة سكنية بذات الكومبوند 35 سنة، مصاب بجرح سطحي بالذراع اليسرى.

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وتبين أن مشادة كلامية اندلعت بسبب تأخر شركة «جرين أوربت» التابعة لنقابة المهن التمثيلية في إنهاء أعمال التشطيبات والتسليم، وادعى الثالث قيام الطرف الأول بإحداث إصابته، وقدم الأمن الإداري للكمباوند فيديو من كاميرا مراقبة يظهر الثالث وهو يحدث إصابته بنفسه.