بـ 5 ملايين مشاهدة.. المصريون أكبر داعم لأغنية إليسا ولمجرد على يوتيوب

كشفت إحدى المنصات الرقمية لتحليل بيانات فيديوهات موقع الفيديوهات يوتيوب، عن أن نسبة مشاهدة كليب الفنانة إليسا وسعد لمجرد الجديد من أول دقيقة في مصر هي الأكثر في الوطن العربي.

المغرب شاهدت كليب من أول دقيقة بـ 4 ملايين

وفقا للإحصائيات جاء المصريين فى المركز الأول متفوقين على كافة جماهير إليسا من باقي الدول العربية وجاء الترتيب كالتالي:

مصر 5 ملايين مشاهدة

المغرب 4 ملايين و440 ألفا

السعودية 2 مليون و630 ألفا

العراق 2 مليون و240 ألفا

الجزائر مليون و970 ألفا

تونس مليون و300 ألف

الاردن مليون و290 ألف

لبنان مليون و160 ألف

فلسطين 900 ألف

أغنية من أول دقيقة، كلمات أمير طعيمة وألحان رامي جمال، وتتسم بالطابع الرومانسي، وتقول كلماتها: «ارسمني في ليلك نجمة.. ضيها يلمع في العين، اكتبني في عمرك كلمة يحكوها الناس بعدين، أنا نفسي أعيش فوق عمري.. يا حبيبي معاك عمرين».

ألبوم إليسا الجديد من إنتاجها الشخصي

وتعد الأغنية هي الأولى من ألبوم إليسا الجديد الذي من المقرر أن يطرح بشكل متتال خلال الأيام المقبلة والذي تتعاون فيه مع نخبة من نجوم الشعر والتلحين في مصر والوطن العربي، أمثال زياد برجي ومروان خوري ومحمد يحيي ومحمد رحيم وأسامة مصطفى ونادر عبدالله، كما أنها تتعاون لأول مرة مع الشاعر أيمن بهجت قمر في أول تعاون لها بعد انتهاء علاقتها بشركة روتانا.