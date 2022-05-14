إليسا تهنئ محمد بن زايد بانتخابه رئيسا للإمارات: «خير خلف لخير سلف»

هنأت الفنانة اللبنانية إليسا، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على اختياره رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة بعد وفاة شقيقه خليفة بن زايد أمس.

محمد بن زايد آل نهيان الرئيس الثالث للإمارات

وقالت إليسا في تغريدة لها عبر حسابها بموقع «تويتر»: «مبروك للشعب الإماراتي محمد بن زايد رئيسا للدولة، خير خلف لخير سلف وإن شاء الله يستكمل مسيرة الازدهار وتبقى الإمارات رمزا للريادة والتقدم».

راغب علامة: اللهم وفق محمد بن زايد

وهنأ عدد من الفنانين محمد بن زايد، من بينهم راغب علامة الذي قال: «اللهم وفق الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان بكل خطواته وبرئاسة دولة الإمارات الغالية على قلوب العالم».

وكانت الفنانة أحلام أول المهنئين لـ محمد بن زايد، قائلة: «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة، دولة الإمارات العربية المتحدة تحت بيرق سيدي محمد بن زايد نبايعك على السمع والطاعة سمعا وطاعة سيدي بوخالد».

وتوفي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أمس بعد صراع مع المرض، وانهالت برقيات التعازي والنعي من كافة أرجاء الوطن العربي، كما نعاه عدد كبير من الفنانين المصريين واللبنانين؛ من بينهم أحمد السقا ومحمد هنيدي وأمير كرارة ونانسي عجرم وعاصي الحلاني ووليد توفيق وهيفاء وهبي وإليسا وميريام فارس ومنى زكي ويسرا.