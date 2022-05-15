لميس الحديدي: تحريم الترحم على شيرين أبو عاقلة لغط مزعج «ارحمونا بقى»

علقت الإعلامية لميس الحديدي على الجدل المثار من بعض التيارات حول الترحم على الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة مراسل قناة الجزيرة، قائلة: «لغط مزعج على السوشيال ميديا، هل نترحم عليها أم لا؟ أنا بقولهم ارحمونا بقى يعني من المعقول نتكلم في ده بدلا من مساندة القضية الفسطينية بعد استشهاد صحفية دافعت عن القضية الفلسطينية في خط النار؟».

وأضافت الحديدي، خلال تقديمها حلقة اليوم من برنامج «كلمة أخيرة»، على قناة ON: «أنتم قاعدين على السوشيال ميديا لم تساندوا القضية الفلسطينية وبتتكلموا عن نترحم عليها ولالا؟ وكنتم رحتوا حاربتوا في القدس بدل ما أنتم قاعدين في بيتكم تحكمم على الناس، وده لغط مقرف وده أقل ما يقال عن ذلك».

عزاء الوطن العربي كله

من ناحيته، قال الدكتور مصطفى البرغوثي رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية خلال لقاء عبر تطبيق سكايب بالبرنامج، إن استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة يعتبر عزاءً مشتركاً في الوطن العربي كله، لأن الشهيدة شهيدة كل الصحافة العربية والعالمية الحرة.

مسار التحقيق

ورداً على سؤال الإعلامية بشأن اتجاه مسار التحقيق، وهل سيكون دولياً، حيث يرغب الجانب الاسرائيلي في الانفراد بإجراءات التحقيق، أكد على عدم ثقة الفلسطينيين في الجانب الإسرائيلي: «نحن لا نثق في الجانب الإسرائيلي على الإطلاق، وأكثر شيء هزيل وسخيف أن المتهم يقول إنه يريد التحقيق مع نفسه، وبالتالي لا قيمة لتصريحات الجانب الاسرائيلي، حيث إن الراوية الاسرائيلية تبدلت وتغيرت 5 مرات».