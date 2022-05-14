يسرا تنشر صورة لها مع الشهيدة شيرين أبو عاقلة: «في بعض الغياب حضور أكبر»

نشرت الفنانة يسرا صورة تجمعها بالصحفية والمراسلة الفلسطينية الراحلة شيرين أبو عاقلة، والتي رحلت عن عالمنا إثر إصابتها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، أثناء تغطية أحداث مخيم جنين، وعلقت الفنانة المصرية على الصورة التي نشرتها عبر حسابها على «تويتر»، قائلة: «في بعض الغياب حضور أكبر.. لرمز قهر العدو في حياته ومماته، رحمك الله يا شيرين رمز وكلمة حق من أرض فلسطين الحرة العربية».

نجوم مصر والوطن العربي ينهون الصحفية الفلسطينية

نعى عدد كبير من النجوم في مصر والوطن العربي رحيل الصحفية الفلسطينية، وهاجموا أساليب العنف التي استخدمتها شرطة الاحتلال ضد المشيعين في جنازة شيرين أبو عاقلة، من بينهم الفنانة إليسا التي كتبت في تغريدة عبر حسابها على «تويتر»، «شو ها المجرمين الوقحين؟ ولك عل القليلة احترموا حرمة الموت، محتل وقح».

نقابة الممثلين المصرية تطالب بفتح تحقيق في اغتيال أبو عاقلة

وشملت القائمة مجموعة كبيرة من الفنانين من بينهم أصالة نصري، محمد عساف، أحلام، راغب علامة، عاصي الحلاني بالإضافة إلى وليد توفيق، كما أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، بيان صحفي، تدين من خلاله واقعة الاعتداء على المراسلة الفلسطينية وطالبت بفتح تحقيق عاجل في وفاتها: «يضم فناني مصر صوتهم إلى كل الأصوات الحرة بالوطن العربي والعالم أجمع الدعوات المطالبة بإجراء التحقيق لمقتل الصوت الفلسطيني الحر شرين أبو عاقلة».

ولم يقتصر النعي على الفنانين العرب فقط، بل عبر عدد من الفنانين المصريين عن حزنهم لرحيل الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، من بينهم الفنان حسن الرداد الذي كتب عبر حسابه على «إنستجرام»، «بكيت عليكي رغم أني لم أراكي طول العمر.. رحم الله الشهيدة شيرين أبو عاقلة التي قتلت بدم بارد»، بينما كتب الفنان طارق لطفي عبر حسابه على «فيس بوك»،«انعدام الإنسانية مخيف.. ماتت امرأة شجاعة.. شهيدة»، وذلك بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفنانين والإعلامين أبرزهم نبيل الحلفاوي، بسمة وهبة، لميس الحديدي، وعمرو الليثي.