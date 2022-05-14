شوقي يكشف سبب منع دخول طلاب أولى وثانية ثانوي الامتحانات بورقة بيضاء

رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مطالبات بعض أولياء أمور الطلاب بدخول الطلاب امتحانات أولى وتانية ثانوي في مادة الرياضيات بورقة بيضاء من أجل حل المسائل قبل الإجابة عليها على السيستم، إذ ذكر أن طريقة التقييم القديمة مختلفة تمامًا عن طريقة التقييم الجديدة، موضحًا أن وضع الأسئلة الجديدة علم كبير للغاية، فجميع الأسئلة تقيس قدرات أعلى من قدرات الحفظ، «قدرات فيها فهم وتحليل وتطبيق، الأسئلة مصممة لتقيس الإجابة، الولد أو البنت هيحصلوا عليها عن طريق ما يُسمى بعملية فكرية واحدة، أو عمليتين».

تصميم وفلسفة هذا الامتحان لا تحتاج إلى الكتابة

وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، والذي يُعرض على شاشة «القاهرة والناس»، أن أبسط مثال على ذلك: «لو قولنا لطفل ثُلث 210 كام، ممكن يجيب ورقة وقلم ويعملها على الورق ويحلها، بس إحنا في الامتحانات دي يتم قياس قدرات ذهنية، السؤال مصمم على إنه عملية ذهنية لا تحتاج ورقة وقلم، وتصميم وفلسفة هذا الامتحان لا تحتاج إلى الكتابة، إحنا مش عاوزين الطالب يكتب، مش مش عاوزينه يدخل بورقة أو مش مش عاوزين نديله ورقة».

منع دخول الورقة البيضاء مطبق على الجميع وعلى أولياء الأمور تفهم ذلك

وأشار وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إلى أن الطالب في هذا الامتحان كان في حاجة للورقة والقلم فهو بالطبع لم يصل للمستوى المهاري المطلوب، «إحنا مش هندخل خناقة حول ورقة، بنقول للطلاب يا حبيبي عاوزين السؤال ده تحله بتشغيل المهارة الذهنية وليس بالكتابة على ورقة، كان ممكن نحل الأزمة ونقول للطلاب ادخلوا بورقة بيضاء أو إحنا نوزع عليهم ورقة بيضاء ونريح نفسنا، لكن إحنا عاوزين نقيس حاجة تانية، وبما إنه مطبق على الجميع، فعلى الأهالي أن تتفهم هذا الأمر، والنمر اللي الطلاب هيجيبوها ما هي إلا تعبير عن مستوى وصلنا ليه، وليس مدخل للجامعة أو أي شيء».