تفاصيل أكبر مارثون دراجات هوائية في 2022.. «ينطلق من العاصمة الإدارية»

وضعت الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، الضوابط والشروط المطلوبة، للتسجيل إلكترونيا للمشاركة في ماراثون الاحتفال باليوم العالمي للدراجات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو الاحتفال الأول من نوعه على هذا المستوى، وذلك يوم الجمعة 3 يونيو المقبل، وينطلق من أمام المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة وحتى مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في تصريحات لـ«الوطن» أن هذا المارثون يأتي في إطار استعدادات مصر للاحتفال باليوم العالمي للدراجات والتنمية المستدامة، لافتا إلى أن وزارة الشباب والرياضة هي المسؤولة عن تنظيم هذا المارثون الذي يعد أكبر ماراثون للدراجات الهوائية بمناسبة هذا الاحتفال.

وفي هذا السياق، تستعرض «الوطن» أهم التفاصيل التي تشمل الضوابط والشروط وقواعد المشاركة في المارثون، والتي حصلت عليها من الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بقيادة الدكتورة سونيا دنيا رئيس الإدارة، والتي تتضمنها النقاط التالية:

- فتح باب التسجيل أمام الشباب والفتيات من جميع محافظات الجمهورية للمشاركة في الماراثون الذي تنفذه الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة بالتعاون مع الاتحاد المصري للدراجات.

- تبلغ مسافة المارثون مسافة نحو 21 كيلو مترا، حيث ينطلق الماراثون من أمام المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة وصولا إلى مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية.

- تعقب الماراثون احتفالية كبرى بمشاركة نجوم الفن.

- تتيح وزارة الشباب والرياضة الفرصة أمام الشباب والفتيات للمشاركة في الماراثون من جميع المحافظات

حصر أعداد المتقدمين للماراثون من كل محافظة

- يتم التواصل من قبل مديريات الشباب والرياضة - كلُ فى محافظته - بالشباب المسجلين بياناتهم عبر الرابط الإلكتروني؛ لإبلاغهم بنقاط التجمع ومواعيد التحرك إلى القاهرة، وكافة التفاصيل المتعلقة بالماراثون.

- على الراغبين المشاركة فى ماراثون الاحتفال باليوم العالمي للدراجات والتنمية المستدامة ، الدخول على الرابط الإليكتروني التالى وتسجيل البيانات من هنا