تفاصيل وكيفية التسجيل في ماراثون الدراجات.. «هات عجلتك وتعالى معانا»

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، إطلاق ماراثون «دراجتك دخلك»، وناشدت الشباب الانضمام لهذا الماراثون خاصة لمحبي ركوب الدراجات، موضحة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» طرق التسجيل في هذا الماراثون.

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» في السطور التالية في إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة كيفية التسجيل في ماراثون دراجات المقدم من وزارة الشباب والرياضة تحت مسمى «هات عجلتك وتعالى معانا».

كيفية التسجيل في ماراثون الدراجات

وينطلق ماراثون هات عجلتك وتعالى معانا تحت رعاية وحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبتنفيذ الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بتنظيم من متطوعي وزارة الشباب والرياضة YLY بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصرى للجامعات ماراثون دراجات، يوم السبت الموافق 25 ديسمبر 2021 في تمام الساعة 9 صباحًا بمحور شينزو ابي بمدينة نصر - القاهرة.

كيفية التسجيل في ماراثون الدراجات

ويمكن التسجيل في ماراثون الدرجات من خلال الضغط على هذا الرابط.

أسعار الدراجات

كما تطلق وزارة الشباب والرياضة من حين لآخر، مبادرة «دراجتك.. صحتك» تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل تشجيع المواطنين على ركوب الدراجات ونشر ثقافة ركوب الدراجات والاعتماد علي الدراجة كوسيلة آمنة للانتقال فضلا عن فوائدها البدنية والصحية، وذلك من خلال تقديم 4 أنواع من الدراجات بسعر أقل من سعر السوق بنسبة ٣٠ % على الأقل.

أسعار الدراجات كالتالي:

الدراجة الجبلي : 1909 جنيهات.

الدراجة الهجين : 2331 جنيها.

دراجة الفتيات : 1978 جنيها.

الدراجة الكهربائية : 12 ألف جنيه.

ويتم إضافة مبلغ 89 جنيها في حالة رغبة العميل في شحن الدراجات من أنواع الجبلي، الهجين، الفتيات، ومبلغ 250 جنيها في حالة رغبة العميل في شحن الدراجة الكهربائية.

كما يتم تسليم الدراجات بمحافظات الجمهورية من خلال مديريات الشباب والرياضة، ويتم تسليم الدراجات للحاجزين من محافظتي القاهرة والجيزة بالمركز الأولمبي بالمعادي.