الطفل مهند عماد: «نفسي أمثل مع عادل إمام.. ودعم الرئيس حسسنا بالأمان»

وجه الطفل مهند عماد الدين، من ذوي القدرات الخاصة، الشكر للفنان مصطفى شعبان، بعدما دعمه للمشاركة في مسلسل «دايما عامر»، الذي ينافس به في دراما رمضان هذا العام، لافتا إلى أنه شعر برهبة من التصوير إلا أن المخرج احتوى تلك الرهبة عبر توجيهه.

وأضاف مهند عماد الدين خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أن المخرج مجدي الهواري قدّم له الدعم: «ساعدني على تعديل أخطائي، وتعامل معي بشكل رائع وأنا أشكره».

ذوي القدرات الخاصة راضون عن دمجهم في المجتمع

وأكد، أن دمج ذوي الهمم أصبح أمرا مهما للغاية: «كلنا في قادرون باختلاف نشعر بهذا الأمر، والرئيس عبدالفتاح السيسي قدم دعما كبيرا لنا .. بقينا حاسين إن لينا ضهر، وهو فخامة الرئيس والقيادة السياسية».

وأشار إلى أنه يتمنى أن يشارك مع الفنان القدير عادل إمام في أي عمل فني، لافتًا إلى أنه لا يجد أزمة في مذاكرة دروسه والتمثيل: «خلصنا المنهج في المدرسة ومش ورايا أي مشهد في التصوير».

تعود على التمثيل وطبيعة الدور في «دايما عامر»

ولفت الطفل، إلى إنه شعر برهبة من التصوير في مسلسل دايما عامر، موضحًا: «التمثيل بالنسبة لي نوعا ما سهل، لأني بمثل بقالي فترة كبيرة جدا في المدرسة، وبنكسب مسابقات على مستوى المديرية عشان بنمثل حلو».

التعاون مع مصطفى شعبان

وأردف: «طلبت من مصطفى شعبان على الهواء مباشرة في احتفالية قادرون باختلاف، ان أشارك معه في أي عمل فني، ووافق، بعدها اتصلت بي شركة إنتاج وطلبت مني أن التقي المخرج مجدي الهواري وأخبرني بأنني سأشارك في المسلسل».

وأشار إلى أن أصدقائه اتصلوا به وقاموا بتهنئته: «بحفظ الورق بسرعة، وأرى أن التمثيل أداء، وأبي وأمي يقدمان المساعدة لي».