بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على «صحراوي» بني سويف

أصيب 4 أشخاص، اليوم الأربعاء، بإصابات متنوعة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي بعد مدخل أبو صالح في نطاق محافظة بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي بصحراوي بني سويف

تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي، بعد مدخل أبوصالح في نطاق المحافظة، نتج عنه إصابة 4 أشخاص، ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

نقل المصابين لمستشفى بني سويف الجامعي

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد شعبان مدير المستشفى، والذي وجه بتقديم كافة الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين إن المصابين في الحادث هم صباح سيد أحمد، 38 عاما، ربة منزل، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري، وإيمان شعبان محمد، 40 عاما، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وعمرو صبري سعد، 23 عاما، موظف، مصابا بجروح وكدمات متفرقة، وشروق زينهم سيد، 18 عاما، طالبة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة، وجميعهم مقيمين محافظة القاهرة.

جاري تحرير محضر بالحادث، وتقديم كافة الإسعافات الأولية للمصابين داخل المستشفى.