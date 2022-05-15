سعر الدولار اليوم الأحد 15-5-2022 في البنوك المصرية

نظرًا لتحكمه في السوق وأسعار مختلف السلع والمنتجات وكاستخدامه كعملة أساسية في الاستيراد والتصدير، فيهتم عدد كبير من المواطنين والمستثمرين ومتابعي الاقتصاد بمتابعة سعر الدولار في عدد من البنوك بشكل يومي.

وتستعرض «الوطن» سعر الدولار اليوم في البنوك المختلفة، وفق آخر تعاملات وردت صباح اليوم الأحد كما يلي:

سعر الدولار في البنوك المختلفة

سجل سعر الدولار 18.42 جنيه للبيع و18.35 جنيه للشراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي، وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 18.36 جنيه للبيع، مقابل 18.29 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي لكل بنك حسب آخر تعاملات وردت صباح اليوم الأحد.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 18.36 جنيه للبيع، مقابل 18.26 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت صباح اليوم الأحد.

سعر الدولار في البنك المركزي

كما سجل سعر الدولار في البنك المركزي 18.27 جنيه للشراء و18.36 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي، حسب آخر تعاملات وردت صباح اليوم الأحد.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 18.34 جنيه للبيع، مقابل 18.28 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وفي المصرف المتحد سجل سعر الدولار نحو 18.26 جنيه للشراء، و18.36 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت صباح اليوم الأحد.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما جاء سعر الدولار في البنك الأهلي 18.34 جنيه للبيع، مقابل 18.28 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل الدولار في بنك الإسكندرية نحو 18.36 جنيه للبيع، مقابل 18.29 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وسجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 18.36 جنيه للبيع، مقابل 18.29 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي لكل بنك.