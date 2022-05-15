سعر الريال السعودي اليوم الأحد 15-5-2022 في البنوك المصرية

مع بدء التقديم على الحج التابع لوزارة الداخلية ووزارة التضامن متمثلًا في الجمعيات الأهلية بالإضافة إلى شركات السياحة، يبدأ الناس الاهتمام والبحث عن سعر الريال السعودي خاصة لإعداد أنفسهم للسفر وكيفية التعامل في الأراضي السعودية.

واستمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها، نستعرض سعر الريال السعودي في بنك مصر والبنك الأهلي والبنك المركزي وبنك المصرف المتحد وبنك قناة السويس وذلك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.89 جنيه للبيع، مقابل 4.85 للشراء، وفق الموقع الإلكتروني للبنك، وسجل في بنك قناة السويس نحو 4.89 جنيه للبيع، مقابل 4.84 للشراء، حسب آخر تعاملات وردت صباح اليوم الأحد.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 4.89 جنيه للبيع، مقابل 4.87 للشراء، وفق آخر تعاملات وردت صباح اليوم الأحد.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

كما سجّل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول نحو 4.91 جنيه للبيع، مقابل 4.84 للشراء، وفق آخر تعاملات وردت صباح اليوم الأحد.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

وجاء الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.88 جنيه للبيع، مقابل 4.87 للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك حسب آخر تعاملات وردت صباح اليوم الأحد.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وفي المصرف المتحد سجل سعر الريال السعودي نحو 4.89 جنيه للبيع، مقابل 4.70 للشراء، وفق آخر تعاملات وردت صباح اليوم الأحد على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وسجل الريال السعودي في بنك مصر اليوم نحو 4.88 جنيه للبيع، مقابل 4.87 للشراء، وفق آخر تعاملات وردت صباح اليوم الأحد.