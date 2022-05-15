أحزاب سياسية ترحب بدعوة الرئيس للحوار الوطني: ستكون له نتائح رائعة

أبدت أحزاب كثيرة ترحيبها بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعقد حوار وطني، وذلك خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في شهر رمضان الماضي.

الحوار الوطني يتزامن مع الجمهورية الجديدة

وعبر حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن،عن ترحيبه بالحوار الوطني، قائلا إن الحوار الوطني يتزامن مع الجمهورية الجديدة والوضع الاقتصادي الناجم عن أزمة أوكرانيا.

وأضاف «الخولي»، خلال لقائه ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «on»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، «سنناقش الوضع الاقتصادي وجذب الاستثمارات في الحوار الوطني، كما أن الحوار السياسي ستكون له نتائج رائعة»، موضحًا أن المشروعات القومية كانت مهمة للاقتصاد المصري وتقليل نسب البطالة.

من جانبه قال فريد زاهر رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الجميع الآن يعمل على توفير الأجواء المناسبة لإقامة الحوار الوطني القادم، إضافة إلى توفر الضمانات الأزمة للنجاح من حيث آليات إدارة الحوار والأطراف المشاركة في الحوار.

الحوار يجب أن يكون متوازنا وعادلا

وأضاف فريد زاهر خلال لقائه في البرنامج نفسه، أن الأطراف التي ستشهد الحوار الوطني القادم يجب أن تكون متوازنة ومتكافئة، ويجب أن يضمن الحوار الوطني أن تكون هناك إدارة للحوار بين مختلف الأطراف لإشراك مختلف الأطراف في الحوار.

واوضح فريد زاهر، أن الحوار يجب أن يتم بشكل متوازن عادل حتي نخرج جميعا بأهداف إيجابية متفق عليها من قبل الأطراف المشاركة .

كما قال كمال أبو عيطة القيادي في حزب الكرامة وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن حزب الوفد وحزب التجمع مدعوان للحوار الوطني القادم وكافة الأحزاب السياسية مدعوة، مؤكدا أن هناك حالة من القبول العام لدي جميع أطياف المجتمع على فكرة إقامة الحوار الوطني.