السلطات الأمريكية عن مقتل 13 في حادث «بوفالو»: تطرف عنيف بدوافع عنصرية

أعلنت السلطات الأمنية في الولايات المتحدة الأمريكية، أن جريمة إطلاق النار في بوفالو بولاية «نيويورك»، أسفرت عن مقتل 13 شخصا، ويتم التحقيق فيها على أنها جريمة كراهية وقضية تطرف عنيف بدوافع عنصرية.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي «إف بي آي»، إنه يساعد في التحقيقات، فيما وصف قائد شرطة المقاطعة جون جارسيا، إطلاق النار بـ الشر المحض.

وكان مسلح يرتدي درعا واقية وخوذة عسكرية ويحمل بندقية قوية، أطلق النار، خارج وداخل سوبر ماركت توبس في شارع جيفرسون في بوفالو بـ «نيويورك» بعد ظهر أمس السبت بالتوقيت المحلي.

وكان مسؤولون، قالوا في وقت سابق، إن من بين الضحايا، 4 موظفين فى متجر بينهم حارس أمن والباقى عملاء، وأوضح مفوض «شرطة بوفالو»، جوزيف جراماجليا، في مؤتمر صحفي، إن 11 من الضحايا من ذوي البشرة السوداء واثنان من البيض، وفقا لما ذكرته الإذاعة الوطنية العامة «إن بي آر».

وذكرت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية، أن السوبر ماركت يقع في حي تقطنه غالبية من السود. وأشار مسؤول في الشرطة، إلى أن مطلق النار، يبلغ من العمر 18 عاما، كان يحمل كاميرا، فيما تم اعتقال المهاجم. وكان من بين الوفيات ضابط شرطة متقاعد، وكان يعمل في مجال الأمن في المتجر وفي وقت سابق، قال مسؤول في الشرطة الأمريكية، إن الأمر شبيه بفيلم رعب.

وأشارت وسائل إعلام أمريكية، إلى أن مطلق النار نشر بيانا على الإنترنت وصف فيه نفسه بـ متعصب للعرق الأبيض ومعاد للسامية، فيما قالت تقارير إعلامية، إن مطلق النار بث الهجوم مباشرة على خدمة «تويتش» لبث الفيديوهات بشكل مباشر.

وقال مسؤولو إنفاذ القانون إن المسلح قدم للمحاكمة بتهمة القتل العمد من الدرجة الأولى بعد ساعات من اعتقاله.

وكانت مديرة العمليات في المتجر شونيل هاريس، وصفت المسلح بـ رجل أبيض يرتدي ملابس مموهة كأنها للجيش، مشيرة إلى سماع نحو 70 طلقة دفعة واحدة. وفي وقت سابق، أعلنت حاكمة نيويورك كاثي هوشول، أنها تتابع من كثب تطورات حادث إطلاق النار، مسقط رأسها.

وأطلع مستشار الرئيس للأمن الداخلي، جو بايدن، على الحادث، وقالت السكرتيرة الصحفية للرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض» كارين جان بيير في بيان، إن الرئيس بايدن، سيستمر في تلقي التحديثات، مشيرة إلى أن بايدن والسيدة الأولى «جيل» يصليان من أجل أولئك الذين فقدوا حياتهم ومن أجل أحبائهم.

وكتب عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية نيويورك، تشاك شومر، على موقع «تويتر»، إنه يراقب باستمرار الوضع في متجر البقالة، مضيفا: «نحن نقف إلى جانب سكان بوفالو».

من جانبها، أشارت وسائل إعلام أمريكية، إلى أن الشرطة تحقق فيما إذا كان مطلق النار بث الهجوم على الهواء، كما زعم على وسائل التواصل الاجتماعي.

SELF-PROCLAIMED WHITE SUPREMACIST SHOOTS UP #TOPS SUPER MARKET IN #BUFFALO NY 10 PEOPLE REPORTEDLY KILLED Follow https://t.co/gzTpEJRj2N or more news pic.twitter.com/AcveMHavIc