مقتل 300 من «بوكو حرام» الإرهابية.. وحظر تجوال 24 ساعة شمال غربي نيجيريا

شهدت عدد من الدول الإفريقية خلال الساعات القليلة الماضية عدة أحداث، منها إعلان قوة مشتركة في نيجيريا مقتل 300 على الأقل من حركة «بوكو حرام» الإرهابية، على أطراف بحيرة تشاد في مواجهات مع القوة المتعددة الجنسيات، فيما شهدت إفريقيا الوسطى، مقتل 10 مدنيين في هجوم للمتمردين، على قرية شمال شرقي عاصمة البلاد «بانجي».

وأعلنت قوة متعددة الجنسيات العاملة في نيجيريا مقتل 300 عنصر على الأقل من حركة «بوكو حرام» الإرهابية، على أطراف بحيرة تشاد، خلال الأسابيع الأخيرة.

وأوضح المتحدث باسم قوة المهام المشتركة قمر الدين أديجوكي، في بيان، إن الإرهابيين قتلوا في 30 مواجهة منفصلة. وأضاف أديجوكي، أنَّ 6 جنود على الأقل من قوة المهام المشتركة خلال العمليات، كما أصيب آخرين.

تدمير 4 مصانع لـ«بوكو حرام»، متخصصة في تصنيع العبوات الناسفة

وأشار أديجوكي، إلى تدمير 4 مصانع لـ بوكو حرام، متخصصة في تصنيع العبوات الناسفة يدوية الصنع خلال العمليات، موضحًا أنَّ أكثر من 52 ألف مقاتل وعائلاتهم استسلموا حتى الآن.

من جهتها، فرضت السلطات في نيجيريا حظر تجوال لمدة 24 ساعة في ولاية شمال غربي البلاد، حيث شهدت احتجاج مئات الأشخاص للمطالبة بالإفراج عن مشتبهين في واقعة قتل طالبة مسيحية متهمة بازدراء الإسلام، فيما أدان رجال دين مسلمون ومسيحيون مقتل الطالبة، ودعوا إلى محاكمة الجناة.

الرئيس النيجيري: مقتل الشابة يثير القلق

من جهته، أشار الرئيس النيجيري، محمد بخاري، إلى أنَّ مقتل الشابة يثير القلق، مطالبا بإجراء تحقيق محايد ومكثف، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي إفريقيا الوسطى، قتل 10 مدنيين، في هجوم للمتمردين، على قرية بوكولوبو، التي تقع على بعد أكثر من 400 كيلو متر شمال شرقي العاصمة «بانجي».

وقال المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام، اللفتنانت كولونيل عبدالعزيز ودراوجو، لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، إنَّ القوة الأممية، نشرت فورا جنودا أمميين موريتانيين لحماية السكان.

وأشار ودراوجو، إلى إرسال دورية للكتيبة النيبالية إلى المكان لضمان حماية السكان المدنيين.