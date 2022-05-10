«داعش» في مرمى عقوبات واشنطن.. و«مراكش» تستضيف اجتماع ضد التنظيم الإرهابي

تواصل العديد من الدول حول العالم، بذل الجهود لملاحقة عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، من خلال فرض العقوبات على العناصر الموالية للتنظيم الإرهابي، والاجتماعات التي تعقدها الدول الأعضاء في التحالف الدولي، ضد التنظيم.

وأعلنت «واشنطن»، فرض عقوبات على 5 أشخاص بتهمة جمع الأموال لتنظيم «داعش» الإرهابي وتمويل تجنيد الأطفال لصفوفه، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية، أنّ الأشخاص كان لهم دور محوري في مساعدة الإرهابيين على السفر إلى سوريا والمناطق الأخرى التي ينشط فيها التنظيم المتطرف، واتهمت الوزارة الأمريكية، دوي داليا سوسانتي، وشركاؤها، بتسهيل تحويل الأموال من إندونيسيا وتركيا وسوريا.

وكان وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، كشف في وقت سابق، أنّ من بين نحو 40 ألفًا من أعضاء تنظيم داعش الإرهابي الأجانب الذين تم تحديدهم في العراق وسوريا، كان 12% من الأطفال دون سن 18 عاما، وفقا لتقرير الأمم المتحدة لعام 2019.

«واشنطن» تعلن التزامها بالعمل مع التحالف الدولي ضد «داعش»

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، ذكرت أنّ واشنطن ملتزمة بالعمل مع التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» الإرهابي لحرمان التنظيم المتطرف من القدرة على جمع المال العربية، مشيرة إلى اجتماع وزاري مصغر للتحالف الدولي ضد بمشاركة السعودية وإيطاليا.

ويحتضن المغرب في مدينة «مراكش» غدا الأربعاء، اجتماع التحالف الدولي ضد «داعش»، بمشاركة ممثلي أكثر من 80 بلدا ومنظمة دولية والذي سيعقد لأول مرة في القارة الأفريقية، ويترأس الاجتماع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، فيما يمثل الولايات المتحدة وكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند.

«بلينكن» يكشف عن اجتماع وزاري مصغر للتحالف بمشاركة السعودية وإيطاليا

وفي وقت سابق، كشف بلينكن عن عقد اجتماع وزاري مصغر للتحالف الدولي ضد «داعش» الإرهابي بمشاركة السعودية وإيطاليا، وكان من المقرر أن يتراس الاجتماع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن مع نظيره المغربي، إلا أنّ الأول اضطر إلى إلغاء خطته للحضور بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

بدوره، كشف العراق عن التوقيع على عقود مع واشنطن وباريس وفرنسا، لاستيراد أسلحة متطورة وتعزيز صنف المدفعية، أثبت في الفترة الأخيرة وبكل جدارة وبشكل فعال تأثيره في جميع المعارك مع «داعش» الإرهابي.

الدفاع العراقية تبحث مع قوات التحالف الأوروبي وحلف «الناتو» التدريب

وأمس الإثنين، بحثت وزارة الدفاع العراقية، مع قوات التحالف الأوروبي وحلف شمال الأطلسي «الناتو» التدريب والتطوير والدعم اللوجستي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي سوريا، قتل جندي وأصيب 3 آخرون في قصف شنته جبهة النصرة الإرهابية، على مواقع القوات السورية، في «حلب» و«إدلب»، فيما أشار مركز المصالحة الروسي في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، إلى تسجيل 5 هجمات قصف من مواقع النصرة في منطقة خفض التصعيد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.