«الصحة» تطلق 10 قوافل طبية مجانا في محافظات عدة ضمن «حياة كريمة»

كشفت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق مجموعة من القوافل الطبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة اليوم الأحد ببعض المحافظات.

وقالت الوزارة في تقرير رسمي لها، إن الكشف والعلاج مجانا بهذه القوافل الطبية، كما حددت التخصصات الطبية التي من المقرر أن تضمها القوافل الطبية، المقرر انطلاقها اليوم وجاءت على النحو التالي:

- نساء وولادة

- خدمات تنظيم الأسرة

- الأطفال

- الباطنة

- الأنف والأذن

- العظام

- الجراحة

- الرمد الأسنان

- القلب

-الجلدية

-خدمات الأشعة والتحاليل.

10 قوافل طبية داخل تلك المحافظات اليوم

وعن المحافظات المقرر أن تطلق الوزارة فيها قوافلها اليوم، قالت إن القوافل ستنطلق في 10 محافظات هي:

- الكوامل بحري، مركز المنشأة بمحافظة سوهاج

- أبو دنقاش مركز أبشواي بمحافظة الفيوم

- الجديدة مركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد

- المسعودي مركز أبو تيج بمحافظة أسيوط

- العالمية مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ

- المنشية الصغري مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية

- نجع اللعرب مركز ارمنت بمحافظة الأقصر

- الأنصار مركز إهناسيا بمحافظة بني سويف

- سرارة - أبو رماد مركز حلايب بمحافظة البحر الأحمر

- اسطنها مركز البالجور بمحافظة المنوفية

صيدليات لصرف العلاج مجانا

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن القوافل الطبية تتضمن صيدليات متنقلة لصرف العلاج مجانا، إضافة إلى إجراء التحاليل والأشعة، وتحويل الحالات الحرجة التي تطلب تدخلا طبيا عاجلا إلى أقرب مستشفى للمحافظة، لافتة إلى أن أماكن القوافل الطبية تتتغير من توقيت إلى آخر، لضمان وصول القواف الطبية إلى جميع محافظات الجمهورية.

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والبعد عن الزحام خلال المشاركة في الحملة في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا.