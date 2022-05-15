سعر اليورو اليوم الأحد 15-5-2022 في البنوك المصرية

كشف البنك الأهلي المصري وبنك مصر وعدد من البنوك الأخرى العاملة في القطاع المصرفي المصري، عن أسعار العملات الصباحية ومنها سعر اليورو، إذ يهتم قطاع عريض من الجمهور بمعرفة سعره وتحديدًا الذين يتقاضون رواتب بتلك العملة، وكذلك المستثمرين في الأموال والأوراق المالية.

واليوم الأحد الموافق 15 مايو، تستعرض «الوطن» سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، وبنك قناة السويس، وبنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وفق آخر تعاملات وردت صباح اليوم كما يلي:

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلام

يوبلغ سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي 19.39 جنيه للبيع، مقابل 19.25 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الأحد.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وسجل سعر اليورو 19.33 جنيه للبيع، مقابل 18.97 جنيه للشراء في بنك قناة السويس، وفق آخر تعاملات وردت اليوم الأحد الموافق 15 مايو.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 19.10 جنيه للبيع، مقابل 18.92 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت اليوم الأحد.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سجل سعر اليورو 19.14 جنيه للبيع، مقابل 19.04 جنيه للشراء، في البنك التجاري الدولي وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو في بنك مصر 19.31 جنيه للبيع، مقابل 18.95 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت اليوم الأحد، كما سجل سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول سعر 19.22 جنيه للشراء مقابل 19.39 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في المصرف المتحد

كما سجل اليورو في المصرف المتحد سعر 19.33 جنيه، مقابل 18.97جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت اليو الأحد الموافق 15 مايو.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

وجاء سعر اليورو 19.14 جنيه للبيع مقابل 19.04 جنيه للشراء، في الموقع الرسمي لـ البنك المركزي وفق آخر تعاملات وردت اليوم الأحد.