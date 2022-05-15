طقس كفر الشيخ اليوم.. رياح وسماء ملبدة بالغيوم وتوقعات بسقوط أمطار

يشهد طقس كفر الشيخ اليوم رياحا قوية وسماء ملبدة بالغيوم، مع توقعات بفرص تساقط الأمطار في بعض مناطق المحافظة وخاصة الشمالية، لذا رفعت المحافظة حالة الطوارئ بمدن وقرى الإقليم كافة، وذلك لمواجهة تقلبات الطقس.

طقس كفر الشيخ اليوم

يشهد طقس كفر الشيخ اليوم، خاصة في المناطق الشمالية حالة من عدم الاستقرار، حيث شهدت بعض الطرق اليوم شبورة مائية تلتها سماء ملبدة بالغيوم، فضلا عن الرياح بمناطق الإقليم.

عدم تأثير طقس كفر الشيخ اليوم على حركة الصيد

لم يؤثر طقس كفر الشيخ اليوم، على حركة الصيد بشكل كبير وفقا لمصدر داخل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، حيث خرج الصيادون بحثا عن أرزاقهم داخل البوغاز وبحيرة البرلس، وذلك منذ الصباح الباكر، حيث لم تشهد مياه بحيرة البرلس ارتفاعا كبيرا في الأمواج.

وفق المصدر لـ«الوطن»، استقبل ميناء الصيد بالبرلس عشرات المراكب وجرى تزويدها بالوقود والثلج ومستلزمات الصيد الأخرى بعد صيانتها، وذلك استعدادا للخروج في رحلات صيد في مياه البحر الأبيض المتوسط، مع التنبيه على الصيادين وأصحاب المراكب بالالتزام بتعليمات الملاحة البحرية وإرشادات ميناء الصيد خوفا على حياتهم.

طوارئ بسبب طقس كفر الشيخ اليوم

استمر انعقاد غرفة العمليات الرئيسية ومركز الأزمات في ديوان عام المحافظة لمواجهة تقلبات طقس كفر الشيخ اليوم، وجرى التشديد على رؤساء المدن والقرى بضرورة التحرك حال حدوث أي طارئ والإبلاغ أولا بأول عن وجود أي أعطال في المرافق للعمل على سرعة حلها.