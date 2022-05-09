لمنخفضي ومتوسطي الدخل.. اليوم بدء حجز شقق مشروع «درة الوادي»

تبدأ مكاتب البريد المميكنة، بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، استقبال أصحاب القدرات الخاصة، منخفضي ومتوسطي الدخل، الراغبين في شراء كراسة الشروط الخاصة، بشقق الإسكان الاجتماعي، ضمن مشروع «درة الوادي»، والذي يعد من المشروعات المستفيدة من مبادرة البنك المركزي، للتمويل العقاري، التي تتيح الشقق بفائدة 3%، ونظام السداد يستمر على 30 سنة، كحد أقصي.

ويستمر حجز شقق «درة الوادي»، من اليوم الإثنين الموافق 9 مايو الجاري، حتى يوم الأربعاء الموافق 11 مايو الجاري، ومن ثم يبدأ الحجز لجميع المواطنين، متضمنين أصحاب الهمم، من الخميس 12 مايو، وحتى يوم الخميس 26 مايو 2022.

ويبلغ مقدم جدية حجز شقق مشروع «درة الوادي»، للمواطنين منخفضي الدخل 15 ألف جنيه، و20 ألف جنيه لمتوسطي الدخل، بالإضافة إلى سداد قيمة المصروفات الإدارية.

شقق مشروع «درة الوادي»

ووفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الخاص بالطرح الجديد، فإن الوحدات السكنية المطروحة، ضمن مشروع «درة الوادي»، بمحافظة الوادي الجديد، سيتم تسليمها فوريا، على أن تكون خطوات حجز الوحدات السكنية المطروحة، بشكل إلكتروني، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

«الوطن»، تستعرض خلال السطور التالية، رابط وخطوات حجز شقق مشروع «درة الوادي»، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

رابط حجز شقق مشروع «درة الوادي»

يمكن للراغبين في حجز الوحدات السكنية، بمشروع «درة الوادي»، زيارة الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من خلال هذا الرابط.

ويجب إنشاء حساب جديد على الموقع الإلكتروني للصندوق، وتحديد كلمة مرور خاصة بك، ومن ثم رفع البيانات والأوراق المطلوبة للحجز، والمذكورة في كراسة الشروط، وذلك خلال المهلة المحددة لحجز شقق الإسكان بالطرح الجديد.