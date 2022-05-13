قبل تسليمه.. التفاصيل الكاملة لمشروع «الإسكان البديل» بمدينة حلوان

«الإسكان البديل».. مصطلح انتشر خلال السنوات القليلة الماضية، حيث يعد بمثابة «طوق النجاة»، للمواطنين الذين يتعرضون لمصائب تطول منازلهم وبيوتهم، كبديل وتعويض لهم عن خسارة منازلهم.

ومن ضمن مشروعات الإسكان البديل، التي وفرتها الدولة للمواطنين، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشروع الإسكان البديل «زهور مايو»، بمدينة حلوان.

مشروع «زهور مايو» على بعد كيلو متر من «الزرايب»

ويعود سبب تنفيذ مشروع الإسكان البديل بمدينة حلوان إلى عاصفة التنين، التي اجتاحت المنطقة «الزرايب» سابقا، خلال السنوات الماضية، مما راح ضحيتها عدد من السكان والمنازل.

وعلى الفور تم الأمر بتنفيذ مشروع سكني بديل لمواطني المنطقة، وتوفير كافة الخدمات التي يحتاجها المواطنين، مما تتناسب مع طبيعتهم.

حيث قامت وزارة الإسكان والمرافق، وجهاز مدينة 15 مايو بحلوان، بتنفيذ مشروع «زهور مايو»، على بعد كيلو متر تقريبا من «الزرايب» التي شهدت حادث عاصفة التنين.

وتم تنفيذ نحو 40 عمارة سكنية، بإجمالي 1008 وحدة سكنية داخل مشروع «الإسكان البديل»، بالإضافة إلى توفير عدد من الخدمات، لسكان المنطقة، منها: (مدرسة، كنيسة، حضانة، مسجد، سوق تجاري، مركز طبي)، أي جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن عقب العودة والسكن داخل المشروع.

توفير نحو 834 حظيرة ومنطقة للفرز ومنطقة مصانع

ولم يغفل المشروع توفير فرص عمل لسكان المنطقة، بل تم توفير نحو 834 حظيرة، ومنطقة للفرز، ومنطقة لإنشاء مصانع تدوير المخلفات، ومنطقة للمخازن، كى تسهل على المواطن العيش والسكن داخل المشروع عقب الانتهاء منه.

ويعد مشروع الإسكان البديل بمدينة حلوان «زهور مايو»، مشروع متكامل، ليس مشروع سكني فقط، يضم كافة الخدمات التي يحتاجها سكان المنطقة، مع مراعاة طبيعة عمل السكان.

وخلال هذه الفترة، يجري العمل على أعمال المرافق والتشطيبات وتنسيق الموقع داخل المشروع، وعقب الانتهاء من جميع مراحل المشروع، سيتم انتقال سكان المنطقة إلى الوحدات السكنية الجديدة، المخصصة لهم.