رئيس جهاز 6 أكتوبر يتفقد الإسكان الفاخر بالحزام الأخضر

تفقد المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر ، يرافقه المهندس حسين الهامى نائب رئيس الجهاز بتفقد اعمال تنفيذ مرافق ( المياه - والرى - والصرف الصحى - والفرمات ) بمنطقة الإسكان الفاخر الحزام الأخضر، بالأحواض أرقام ( ١٧ - ٢٤ ) لإستكمال أعمال التنمية والتطوير لمنطقة الحزام الاخضر، وجارى الإعداد للبدء فى جميع الاحواض المتبقية تباعاً، وذلك فى ضوء تعليمات الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإستمرار ودفع حركة سير العمل في كافة المواقع، مع التأكيد على الالتزام بالمواصفات، وأعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ، وطبقا للقرار الوزارى رقم ١١٨ لسنة ٢٠١٧، بإعتماد المخطط التفصيلي لمنطقة ( الحزام الأخضر )، بمساحة ١٢٤٩٤ فدان بمدينة ٦ أكتوبر.

نوعان من التقنين للأراضي بمدينة السادس من أكتوبر

وأشار المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، خلال تصريحات صحفية اليوم، إلى أنه هناك نوعين من التقنين للأراضى، جزء عينى، وجزء مادى، العينى، حيث أن الفرد يحصل على 50٪ والباقى يتنازل عنه للجهاز نظير التقنين، ويتم إستغلال المساحات للإستثمار ، مع وضع ضوابط لمالك الأرض لإستخراج التراخيص اللآزمة للنسبة التى استفاد بها.

رئيس جهاز 6 أكتوبر : اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

وأكد عادل النجار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أن أى مستثمر غير ملتزم بالفترة الزمنية أو شروط وضوابط البناء، يتم إتخاذ الإجراءات اللازمة معه، وفقا للائحة العقارية سواء بالإستقطاع أو بإلغاء التخصيص، كل حالة لها ظروف خاصة، ولا تهاون مع أحد مع الحفاظ على مستحقات الجهاز لدى المستثمرين .

تطبيق كافة للإجراءات الوقائية للحد من إنتشار كورونا

وتطبق كافة أجهزة المدن الجديدة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللآزمة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بموجاته المتعددة وتبعاته المختلفة حرصا على صحة وسلامة المترددين على أجهزة المدن، والمراكز التكنولوجيه لخدمة المواطنين.