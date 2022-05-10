مع بداية الحجز.. خطوات رفع المستندات المطلوبة على موقع «الإسكان»

بدأت مكاتب البريد المميكنة بمحافظة الوادي الجديد، أمس، استقبال أصحاب القدرات الخاصة منخفضي ومتوسطي الدخل، الراغبين في شراء كراسة الشروط الخاصة، بشقق الإسكان الاجتماعي، ضمن مشروع «درة الوادي»، الذي يعد من المشروعات المستفيدة من مبادرة البنك المركزي، للتمويل العقاري، التي تتيح الشقق بفائدة 3%، ونظام السداد يستمر على 30 سنة كحد أقصي.

وعليه ازدادت عمليات البحث حول آلية الحجز الإلكتروني لشقق الإسكان الاجتماعي، إذ أنَّه وفقًا لبيان سابق لوزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يتمّ حجز الشقق بمشروع «درة الوادي» إلكترونيًا.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، آلية رفع مستندات التقديم على موقع الإسكان الاجتماعي، وفقًا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

خطوات رفع المستندات المطلوبة على موقع «الإسكان»

تبدأ خطوات رفع المستندات المطلوبة لحجز شقق مشروع درة الوادي، بمحافظة الوادي الجديد، عقب قيام المواطن الراغب في الحجز، بشراء كراسة الشروط، وسداد قيمة مقدم الحجز والمصروفات الإدارية.

مع ضرورة الحصول على إيصال سداد الرسوم والمقدم، كي يتمّ إرفاقه مع الأوراق المطلوبة للحجز، ورفعها على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وتتمثل هذه الخطوات في:

1- زيارة الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

2- الضغط على زر «تسجيل» أعلى الصفحة ثم اختيار «إنشاء حساب جديد».

3- قيام الراغب في الحجز بملء استمارة التسجيل وإدخال كود التفعيل الذي يجرى إرساله برسالة نصية.

4- الضغط على زر تقديم طلب وحدة سكنية.

5- إدخال كل البيانات الأساسية وإرفاق المستندات المطلوبة التي تتمثل في: (صورة بطاقة الرقم القومي، وشهادة إثبات الدخل، وإيصال مرافق، وإيصال سداد الرسوم ومقدم الحجز).

6- عقب الانتهاء من هذه الخطوات ستظهر لك رسالة «تمّ إرسال طلبكم بنجاح».