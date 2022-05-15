البيئة: إشادة عالمية بجهود مصر للحفاظ على طيور مهددة بالانقراض في موقع الجلالة

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنّ موقع اتفاقية حماية الجوارح التابع لاتفاقية الأنواع المهاجرة CMS، أشاد بدور الحكومة المصرية في العمل مع المجتمع المدني، وجهود وزارة البيئة بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، للالتزام بالاتفاقيات الدولية في رصد النسور كأحد أنواع الطيور المهددة بالانقراض بموقع جبل الجلالة، مؤكدين أنّ الموقع أحد أفضل المواقع لرصد الطيور في مصر وربما في شمال شرق أفريقيا.

وأوضحت وزارة البيئة في بيان عنها، أنّ موقع CMS أكد أنّ الظروف الجوية المعتدلة والارتفاع العالي للموقع، يعطي موقع المراقبة قيمة إضافية لسياحة مراقبة وتصوير الطيور.

اتفاقيات الطيور المهاجرة

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، حرص وزارة البيئة على توفير الحماية اللازمة للطيور أثناء رحلة هجرتها، وتنفيذ التزاماتها الدولية الخاصة بالاتفاقيات الموقعة عليها فيما يخص الطيور المهاجرة.

وأضافت وزيرة البيئة، أنّ رصد الطيور الجارحة أحد الالتزامات الرئيسية من قبل الموقعين على مذكرة التفاهم الخاصة بالطيور الجارحة، حيث تنسق الحكومة المصرية مع المنظمات غير الحكومية لتلبية احتياجات الرصد وجمع البيانات للحفاظ على الطيور الجارحة المهاجرة.

هجرة الطيور الجارحة الموسمية

وأوضحت وزيرة البيئة، أنّ منظمة حماية الطبيعة في مصر (NCE) بالتعاون مع وزارة البيئة، أنشأت مؤخرًا مرصد الجلالة في إطار مشروع الحياة الجديدة للنسور المصري، ويعد المرصد نقطة ساخنة لرصد الطيور الجارحة وغيرها من الأنواع المهاجرة، إضافة الى دراسة الأنواع المهاجرة الأخرى، وجذب سياحة مراقبة الطيور في مصر، كما يوفر الموقع تجربة مراقبة فريدة عن قرب لحدث هجرة الطيور الجارحة الموسمية.

رصد الطيور المهاجرة

وأعربت وزيرة البيئة، عن سعادتها بما يبذل من جهود بموقع الجلالة لرصد الطيور المهاجرة، الذى يدار من قبل فريق المراقبة متعدد الجنسيات بمستوى عالمي، حيث تم رصد نحو 377488 طائرًا في المجموع خلال موسم ربيع الخريف عام 2022، بما في ذلك 1215 نسرًا مصريا، 218474 صقر سهوب، 41115 أسود الطائرات الورقية، و14،418 من النسور الصغرى المرقطة، و12،975 نسور السهوب، من بين العديد من الأنواع الأخرى، ويتم تحديث العدد الإجمالي اليومي للطيور الجارحة بانتظام / يوميًا.