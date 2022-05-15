درجات الحرارة في قنا اليوم.. تحسن نسبي والعظمى تسجل 42 مئوية

بدأت درجات الحرارة في محافظة قنا الانخفاض، اليوم الأحد، بعد ما وصلت لذروتها خلال فصل الربيع، أمس السبت، ما دفع المواطنين في المحافظة للالتزام بمنازلهم بسبب الحرارة الشديدة التي صاحبها هواء ساخن بسبب، حسبما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها.

درجات الحرارة في قنا.. العظم 42 درجة

حالة من التحسن في أجواء محافظة قنا، جنوب صعيد مصر، اليوم الأحد، بسبب انخفاض درجات الحرارة في قنا ما بين 3 إلى 4 درجات، حيث سجلت اليوم 42 درجة مئوية، بعدما سجلت أمس نحو 47 درحة هي الأعلى في فصل الربيع لهذا العام.

المواطنون يستأنفون أعمالهم بعد انخفاض درجات الحرارة في قنا

وانتظم المواطنون في محافظة قنا اليوم، بأعمالهم بشكل طبيعي بعد انخفاض درجات الحرارة في المحافظة، بعد يوم شديدة الحرارة، حيث خرجوا لأعمالهم في بداية الاسبوع للأعمال الحكومية، كما واصل المزارعون في المحافظة حصاد محصول القمح.

وقالت ديوان عام محافظة قنا، إن اللواء أشرف الداودي، وجه برفع درجات الاستعداد خاصة في المستشفيات لاستقبال أي مواطن يتعرض للإجهاد الحراري، وهذا الإجراء متبع كل عام مع فصول الربيع والصيف.

نشاط للرياح في جنوب الصعيد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، ومن بيها جنوب الصعيد، إذ تنشط الرياح على فترات متقطعة في محافظات جنوب الصعيد، مع انخفاض في درجات الحرارة على مدار 4 أيام مقبلة.