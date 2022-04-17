طقس قنا اليوم.. شديد الحرارة والعظمى 42 درجة

يسود طقس غير مستقر محافظة قنا تزامنًا مع المنخفض الذي يضرب البلاد منذ أمس، إذ ارتفعت درجات الحرارة اليوم السبت بشكل ملحوظ، مع وجود نشاط للرياح المحملة بالأتربة.

درجات الحرارة في قنا تسجل 42 درجة

وبحسب درجات الحرارة التي تصدرها هيئة الأرصاد الجوية، طقس جنوب الصعيد اليوم الأحد شديد الحرارة، وتسجل محافظة قنا 42 درجة، وهي أعلى درجة منذ بداية فصل الربيع، وتسجل الصغرى 22 درجة، ويسود طقس لطيف في أثناء الليل، على أن تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية بداية من الغد.

المزارعون ينهون حصاد القمح مبكرًا تفاديًا لشدة الحرارة

وأنهى المزارعون في محافظة قنا، أعمالهم في حصاد محصول القمح في الصباح الباكر تجنبًا لأشعة الشمس الشديدة، وبناء على تعليمات هيئة الأرصاد الجوية التي أفادت بتجنب أشعة الشمس وخاصة في وقت الظهيرة.

قال مبارك على، أحد المزارعين، إن جميع العاملين في موسم الحصاد بدأ عملهم بعد صلاة فجر اليوم، وانتهى عملهم في الصباح الباكر بسبب ارتفاع درجات الحرارة خاصة مع صيام رمضان، موضحًا أن في فترة الصيف غالبية الأعمال ينهونها مبكرًا.

محافظة قنا تعلن حالة الطوارئ

واعلنت محافظة قنا حالة الطوارئ بسبب الطقس الحار الذي يضرب المحافظة مع وجود نشاط للرياح المثيرة للأتربة، حيث رفعت حالة الطوارئ في المديريات.

وقال اللواء أشرف الداودي، إنه أعطى تعليمات لتفعيل غرفة العمليات الرئيسية والفرعية، وحالة الطوارئ في المستشفيات وغيرها من الوحدات.