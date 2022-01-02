طقس قنا اليوم.. استقرار نسبي عقب سقوط أمطار متوسطة والصغرى 9

تشهد محافظة قنا، اليوم الأحد، ثاني أيام العام الميلادي الجديد 2022، استقرارا في الطقس، تمثل في سطوع أشعة الشمس في كل أنحاء المحافظة لعدم وجود سحب في السماء، بينما استمر رفع حالة الطوارئ، خاصة أن المحافظة شهدت أمس سقوط أمطار متوسطة على أنحاء المحافظة.

طقس قنا اليوم .. مشمس نهارا وشديد البرودة ليلا

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية ونشرتها الأخيرة، سجلت درجة حرارة الكبرى في المحافظة 22 درجة مئوية، والصغرى 9 درجات مئوية، كما أن سماء المحافظة في بعد منتصف اليوم، خالية من السحب والشمس تغطي المحافظة، بينما يشهد الطقس برودة شديدة بسبب انخفاض درجات الحرارة في مثل هذه الأيام، تزامنا مع موجة الطقس السيئ الذي تشهد مصر حتى 3 يناير الجاري على الأنحاء كافة.

طقس قنا اليوم.. أعلان حالة الطوارئ

وقال ديوان عام محافظة قنا، في بيان صحفي، أن المحافظة فعلت غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة ، لتلبى بلاغات وشكاوي المواطنين تضامنا مع حالة الطقس السئ الذي تشهد مصر وخاصة محافظات الصعيد.

وتابع أن غرفة العمليات لم تشهد بلاغات أمس بسبب الطقس السيئ، سوى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ونشاط رياح ليس سريع، مع برودة الجو ليلا.

10 مخرات سيول في قنا

وأعلنت محافظة قنا جاهزية كل مخرات السيول بالمحافظة بعد تطهيرها من الحشائش والمخلفات لاستقبال الأمطار الغزيرة والسيول المحتملة خلال فصل الشتاء، والتي يبلغ عددها 10 مخرات بإجمالي أطوال 63 كيلو مترا تشمل 5 مخرات بمدينة قنا، و2 بمركز قوص، و2 بمركز الوقف، وواحد بمركز نجع حمادي، كما أن هناك تعليمات لمديرية الري في قنا خفض منسوب المياه في الترع الرئيسية إلى الحد الأدنى كإجراء احترازي لاستيعاب مياه الأمطار والسيول المحتملة في الترع والاستفادة منها في ري الأراضي.