طقس قنا اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار

تشهد محافظة قنا، اليوم الخميس، حالة من الطقس غير المستقر على أنحاء المحافظة كافة، بسبب انخفاض درجات الحرارة، مع وجود سحب خفيفة ونشاط ملحوظ للرياح، ما يزيد الشعور بالبرودة، الأمر الذي جعل المواطنين يلتزمون بارتداء الملابس الشتوية، خاصة بعد تسجيل درجات حرارة نحو 7 درجات مئوية خلال الساعات الأخيرة من الليل.

طقس قنا اليوم

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإنّ درجات الحرارة التي سجلها طقس قنا اليوم، 20 درجة مئوية للعظمى والصغرى 7 درجات، فيما نشطت الرياح بشكل ملحوظ، لتسجل سرعتها 16 كيلومترا في الساعة مما يزيد من الشعور بالبرودة.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، أنّ الأجواء الباردة تستمر على شمال البلاد وتكون دافئة على جنوب الصعيد، حيث تسجل درجات الحرارة 22 درجة مئوية.

سقوط أمطار رعدية ونشاط للرياح

وتتوقع «الأرصاد» استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على السواحل الغربية وشمال الوجه البحري، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا تمتد إلى باقي السواحل الشمالية مع تقدم الوقت، كما تقل حدّة الأمطار كلما تقدمنا للداخل لتصبح خفيفة إلى متوسطة على جنوب الوجه البحري، وتمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة.

وأضافت الهيئة، أنّ الرياح تنشط على الأنحاء كافة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على جنوب البلاد وسيناء والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري.