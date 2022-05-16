حظك اليوم برج الأسد الاثنين 16-5-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، اليوم، عن توقعاتها لمولود برج الأسد، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيدين العاطفي والمهني، حيث تنصح الأفلاك مولود برج الأسد، بضرورة العمل على تغيير السلبيات بك، وأن تعمل على تغيير أسلوبك في الحياة إذا كنت تريد لخططك وأهدافك ومشروعاتك المستقبلة أن تنجح، خاصة أن هناك خسوفًا كليًا للقمر فى برجك اليوم، لهذا يجب أن تسعى لإحداث التغيير، وأن تنظر لحياتك بشكل مختلف، وأن يكون هناك خطوات جادة وهادفة تعمل على تحقيقها في حياتك المستقبلة.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

تؤكد لك خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد مولود برح الأسد، بضرورة التغيير في حياتك، وأهدافك، وأن تكون جاد في عملك، وعلاقاتك مع المحطين بك على الصعيد المهني، حيث إن هذا التغير هو الذي سيساعدك على تغير حياتك للأفضل، وأن يكون مستقبلك المهني واضح أمامك، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

تنصحك خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، اليوم، بضرورة الحذر والتروي في أحاديثك مع المحطين بك، خصوصًا على الصعيد العائلي والاجتماعي، نظرًا لأن هناك خسوفًا في القمر موجود في برج مولود الأسد، اليوم، وبشكل معاكس في برج اليوم، وهذا سيكون السبب في شعورك بالحزن من سلوك أحد الأشخاص المقربين منك، وقد تنفعك نصيحة قريب.