«الصحة» تقدم 6 نصائح لإنقاص الوزن وتستعرض مخاطر السمنة

قدمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح للمواطنين بشان إنقاص الوزن، في إطار حرصها على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة للمواطنين، واستعرضت الوزارة في تقرير رسمي صادر عنها بعض الإرشادات والقواعد التى يجب اتباعها لإنقاص الوزن وجاءت على النحو التالي:

- تتناول سعرات حرارية أقل وتتحرك أكثر.

- خصص وقتًا كافيًا لممارسة الرياضة.

- اختر وجبات خفيفة صحية.​

- خطط لوجبات صحية.​

- توخَ الحذر عند تناول الطعام بالخارج.​

- تعلم عدم الإفراط في تناول الطعام، من خلال اتباع نظام الحصص الغذائية، واستخدام أطباق وأكواب أصغر، تناول كوبًا أو كوبين من الماء قبل الأكل​

نظام غذائي لإنقاص الوزن

ودعت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة اتباع نظام غذائي سليم وصحي للمحافظة على الوزن، والبعد التام عن المأكولات المشبعة بالدهون، والتواصل مع الوزارة من خلال المبادرات الرئاسية للحفاظ على الجسم من مخاطر السمنة.

مخاطر السمنة على الجسم

كما استعرضت وزارة الصحة والسكان مخاطر السمنة، والتي أكدت في تقريرها أن السمنة تعد من المشكلات الصحية التي تؤثر على العظام في المقام الأول، لافتة إلى أن النظام الغذائي المفتقر للفواكه والخضراوات يأتى بنتيجة سلبية على الجسم.

واستكملت الوزارة، أنه يمكن للسمنة أن تصيب الفرد ببعض الأمراض المزمنة كالسكر وتوقف التنفس خلال النوم والإصابة ببعض أنواع السرطان أيضا، كما يمكن للسمنة أن تصيب الشخص بمشاكل داخل الجهاز الهضمي فتعمل السمنة على إصابة الشخص بحرقة في المعدة وأمراض المرارة ومشاكل القلب والكبد.

وفي سياق متصل، طالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة الإطلاع والتواصل معها من خلال مناصتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي والخطوط الساخنة لاستقبال كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة والرد عيها من خلال المصادر الرسمية لها.