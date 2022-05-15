الصحة تتابع تنفيذ اتفاقية تصنيع 8 لقاحات استراتيجية في مصر مع «سيروم» الهندي

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، باراج ديشموخ، المدير التنفيذي للتسويق الدولي بمعهد سيروم الهندي المتخصص في إنتاج اللقاحات، وسانديب مولاي، المدير الإقليمي للمعهد، أمس السبت، بمقر ديوان عام وزارة الصحة.

يأتي اللقاء في إطار متابعة سير العمل بالاتفاقية الموقعة بين معهد سيروم لإنتاج الأمصال، والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، لنقل تكنولوجيا تصنيع 8 لقاحات استراتيجية.

تصنيع اللقاحات في مصر

وأكد الوزير خلال الاجتماع، ضرورة تنفيذ الاتفاقية وفقا للجداول الزمنية المحددة لها، بما يخدم استراتيجية الدولة، بأن تصبح مصر مركزا إقليميا لتصنيع اللقاحات وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، وتصديرها لدول الجوار والقارة الإفريقية.

ولفت الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى تأكيد الوزير أهمية التعاون بين معهد «سيروم»، وشركة «فاكسيرا» لنقل وتبادل الخبرات، بما يضمن مواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال تصنيع اللقاحات، حيث يعد معهد «سيروم» أحد أكبر الجهات المصنعة للقاحات في العالم.

اتفاقية لتصنيع 8 لقاحات في مصر

وأوضح «عبدالغفار» أنّه جرى توقيع الاتفاقية في شهر يوليو من عام 2019، بهدف تصنيع 8 لقاحات، تشمل «الخماسي، الكبدي ب للرضع، الكبدي ب للكبار، ثنائي المدارس، الثلاثي، التيتانوس، MMR، MR).

وأشار «عبدالغفار» إلى توجيه الوزير بنقل تكنولوجيا تصنيع لقاح المكورات الرئوية لدى الأطفال، ضمن اللقاحات المُدرجة في الاتفاقية، مؤكدا قدرة وجاهزية مصانع شركة «فاكسيرا» على إنتاج مختلف أنواع اللقاحات.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لشؤون مبادرات الصحة العامة، والدكتورة هبة والي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا».